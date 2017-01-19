28 DEAŞ militanı tutuklandı!

DEAŞ’ın İstanbul yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ terör örgütünün İstanbul'daki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 32 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri dün tamamlandı. 32 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 28'i hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması kapsamında tutuklama talep edilirken 4 şüpheli savcılık ifadeleri ardından serbest bırakıldı. Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin sorgusu Nöbetçi Hakimlik tarafından geç saatlerde tamamlandı. 28 şüphelinin tamamı atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilindiği gibi Cumhuriyet Savcısı tarafından DEAŞ terör örgütüyle irtibatları gerekçesiyle 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 32'si gözaltına alınmıştı.