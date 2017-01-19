Aylin Nazlıaka TBMM'de kendini kürsüye kelepçeledi!

TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, yeni anayasa teklifini protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi. Daha önce de CHP'li milletvekilleri oylamayı sabote etmek amacıyla meclis kürsüsünü işgal etmişlerdi

Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti.

Bu sırada Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.

Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı. Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi.

Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı.





HDP'Lİ VEKİLLERDEN NAZLIAKAYA DESTEK

HDP'li kadın milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.

Nazlıaka'nın kürsüdeki eylemi bir buçuk saat sonra sona erdi.

AYLİN NAZLIAKA TBMM'DE KENDİNİ KÜRSÜYE KELEPÇELEDİ!



