Ayşe Arman FETÖ ile mücadele eden komiseri hedef yaptı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve şarkıcı Mabel Matiz FETÖ ile mücadele eden başkomiseri sosyal medya üzerinden fotoğrafını paylaşarak deşifre etti. Hedef gösterilenBaşkomiser Faruk B., Arman ve Matiz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve şarkıcı Mabel Matiz,Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmalarda etkin olarak görev yapan Başkomiser Faruk B.'nin fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak hedef yaptı. Başkomiser Arman ve Matiz'den şikayetçi oldu. Arman hakkında soruşturma başlatıldı.

HEDEF GÖSTERİLDİ

İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe Arman ve şarkıcı Mabel Matiz ile ilgili suç duyurusunda bulunan Başkomiser Faruk B., geçtiğimiz Ağustos ayında katledilerek yakılan Hande Kader'e LGBT yürüyüşünde müdahalede bulunduğu sırada gazeteciler tarafından çekilenfotoğrafını Arman ve Matiz'in sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığını, bu şekilde hedef gösterildiğini ileri sürdü.

FOTOĞRAFTA NET VE AÇIK ŞEKİLDE

Ayşe Arman ve Mabel Matiz tarafından paylaşılan fotoğrafta açık ve net bir şekilde görüldüğünü belirten Faruk B., savcılığa verdiği dilekçesinde şunları söyledi; "Valilikçe yasaklanan ve yasa dışı yapılan LGBT yürüyüşünde görev aldığım esnada yasa dışı eylemlerini sürdürmekte ısrar eden gruba yapılan müdahale esnasında grubun başında birlik amiri olarak görev yaptığım esnada, daha sonra basından öğrendiğim müdahale esnasında çekilen resimde olduğumu gördüm. Katledilerek yakılan ve adını sonradan öğrendiğim Hande Kader'e müdahale esnasında çekilmiş ve net bir şekilde görülmekteyim. Bu görüntülerde Ayşe Arman isimli gazetecinin kendi Instagram hesabında açık ve net bir şekilde beni terör örgütlerine ve diğer illegal örgütlere hedef gösterecek şekilde yayınlamıştır. Ve bu olayın sebebi benmişim gibi lanse edilmiştir. Bu kişinin yaptığım araştırmada sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisinin olduğu, hatta bu yayınlanan resimi yaklaşık 20 bin kişinin beğendiğini ve kendi www.hurriyet.com.tr isimli sitede aynı şekilde resmimi yayınlamış ve ikinci kez beni hedef haline getirmiştir.FETÖ/PDY Terör Örgütü'nün ço önemli soruşturma ve operasyon dosyalarına bizzat yönetmem nedeniyle ve basında özellikle yer almam nedeniyle beni hedef haline getirdiklerini düşünüyorum. Şöyle ki FETÖ/PDY terör örgütü tüm yasadışı terör örgütleriyle işbirliği yaptığı da gözönünde bulundurulduğunda ne kadar açık hedef haline geldiğimde anlaşılacaktır. Ayrıca Mabel Matiz isimli şarkıcı da aynı resmi kullanarak kendine ait sosyal medya hesabında paylaşarak geniş kitlelere ileterek ayrıca başka gruplara da beni hedef haline getirmişlerdir."

Ayşe Arman'ın savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye davet edildiği öğrenildi.