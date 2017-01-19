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saldırganının Rakka’ya kaçış planı ortaya çıktı

İHA
  • Giriş Tarihi: 19.1.2017 19:40 Güncelleme Tarihi: 19.1.2017 19:42
Reina saldırganının Rakka’ya kaçış planı ortaya çıktı
Reina saldırganının Rakka’ya kaçış planı ortaya çıktı

’ta yakalanan Abdulkadir Maşaripov'un, Rakka’ya kaçış planı ortaya çıkarken, teröristin kullandığı marka silahın Konya’dan geldiği öğrenildi.

'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov ile Iraklı Ali Jameel Mohammed'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

EGE ÜZERİNDEN RAKKA'YA KAÇIŞ GÜZERGAHI

Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda in Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı. Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü üyesi Iraklı Ali Jameel Mohammed'in verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Maşaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı ortaya çıktı.

SİLAHIN KONYA'DAN GELDİĞİ BELİRLENDİ

Öte yandan saldırısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandığı marka silahın Konya'dan Zeytinburnu'na geldiğini tespit etti. Teröristin silahları Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldığı öğrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahı teröriste ulaştıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.