Rusya’dan flaş ABD hamlesi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu ay düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine davet edildiğini açıkladı. İran ise Amerika’nın Astana sürecinde hiç bir rolünün olmadığını açıklamıştı.

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, "Dün de söylediğim üzere ABD'yi davet ettik" dedi. Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki soruya cevaben, "Davet edildiler bile" yanıtını verdi. Lavrov, "Yeni ABD yönetiminin bu daveti kabul edeceğini ve mümkün olan her kademede uzmanlarca temsil edileceğini umuyoruz" şeklinde konuştu.

İRAN:ABD'NİN ASTANA SÜRECİNDE HİÇBİR ROLÜ YOK

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi İMGYK Sekreteri Ali Şamhani, Amerika'nın Astana sürecinde hiç bir rolünün olmadığını söyledi.

Astana süreci hakkında bir açıklama yapan İMGYK Sekreteri Şamhani, Astana sürecine öncülük eden üç ülkenin Amerika'ya hiç bir ortak davetiye gönderilmediğini belirtti. Şamhani, buna göre İran'ın muhalefeti yüzünden Amerika'nın Astana sürecinde hiçbir rolü söz konusu olmadığını iddia etti.

Amerika'nın Suriye krizinde olumsuz bir tutum izlediğini öne süren Şamhani, Kazakistan'ın ev sahibi ülke olarak Amerika'yı gözlemci statüsünde müzakerelere katılması için davet edebileceğini kaydetti.

