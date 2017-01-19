Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden flaş açıklama

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yapılan terör operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde Okmeydanı bölgesinde DHKP-C terör örgütünün yan kuruluşu olan Gençlik Federasyonu'na yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan 5 örgüt mensubu gözaltına alınmıştır." denildi.





Açıklamada, aynı gece Sarıyer'de de 3 farklı adrese daha eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek örgüt evi olduğu değerlendirilen bir evde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda ise, eylemde kullanılabileceği tahmin edilen 1 polis üniforması, 2 gaz maskesi,1 kurusıkı tabanca, 1 sprey boya ele geçirildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.