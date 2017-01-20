SON DAKİKA: Anayasa değişiklik teklifinde flaş gelişme!

TBMM Genel Kurulunda, ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin 14. maddesi, 342 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda ikinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişiklik teklifinin 14. maddesi 342 oyla kabul edildi.



Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. 14. Madde için 486 milletvekili oy kullandı. Oy sonuçları şu şekilde oluştu: "342 kabul, 139 ret, 3 boş, 3 geçersiz."



14. madde; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişiklik öngörüyor.