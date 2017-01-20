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Çok önemli açıklaması

İHA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 16:50 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 16:52
Çok önemli Palm yağı açıklaması
Çok önemli Palm yağı açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı , "Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor. Bu konu ile ilgili bilimsel bir komisyon kuruldu, çok fazla uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmış olacağız" dedi.

Bakan Çelik, gündemde tartışılan yla ilgili bir soruya ise "Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor. Bu konu ile ilgili bilimsel bir komisyon kuruldu çok fazla uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmış olacağız" cevabını verdi.