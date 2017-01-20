İzmir ve Nevşehir'de FETÖ'den 12 tutuklama!

İzmir ve Nevşehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 1 doktor ile 11 öğretmen tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 öğretmen tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen öğretmenler İ.A, A.B, S.B, O.B. ve K.K'nın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.

Tutuklanan kişilerin, daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

NEVŞEHİR'DE 9 TUTUKLAMA

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde doktor Cüneyt G. ile öğretmenler Hasan K, Yasin Y, Yakup G, Çetin D, Ekrem D, İrfan A, Kenan Ş. ve Sedat D'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların, mahkemece tutuklandığı kaydedildi.