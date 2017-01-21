Selam Tevhid mağduru gazeteci Mehmet Ali Tekin: İkinci defa özgürlüğü yaşıyorum. 28 Mart’ta Azerbaycan’da bir ekip beni gözaltına aldı. 15 Temmuz sabahı Türkiye’ye getirildim. FETÖ beni infaz edecekti

FETÖ'nün büyük oyunlarından biri olan "Selam Tevhid" kumpası mağdurlarından eski Selam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Tekin Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararıyla tahliye olmasının ardından SABAH'a konuştu. 4 çocuk 5 torun sahibi Tekin'in anlattıkları şöyle:

Tahliye olacağım gün, gardiyanlar "Mehmet Ali Tekin" diye bağırdı. O sırada Kuran-ı Kerim okuyordum. Okumayı bitirdim. Tahliye haberiyle ağlamaya başladım. Tahliye olduktan sonra, akşam eve gitmedim. Sabah namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldıktan sonra eve gittim. Herkes evde, çocuklar, torunlar, sarıldık ağlaştık. Özgürlük gözyaşları tabii ki.



1 SAAT UYUYABİLDİ

Özgürlük bir duygudur anlatılamaz yaşanır. İkinci defa özgürlüğü yaşıyorum. Ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim, çocuklarım ve torunlarımdan uzak kalmak üzücü bir durumdu. En acısı da suçsuz yere cezaevinde olmak. İnanır mısın 2 gündür sadece 1 saat uyudum, umarım artık rahat uyurum.

Torunum doğduğunda cezaevindeydim. Sitenin içinde yeşillikleri bile özlemişim. Yalınayak 1 saat yürüdüm. Hanım "Senin beye cezaevinde birşey mi oldu?" demişler. Bilmiyorlar ki bu özgürlük yürüyüşü.

28 Şubat sürecinde bana ve arkadaşlarıma kumpas kuruldu. Mumcu suikastını bize yıktılar. Abdülhamit Çelik ve Yusuf Karakuş'a bombayı bizim patlattığımızın tatbikatını yaptırdılar. Benim o gece, düğünde olduğum kayıtlarda çıkınca planları bozuldu. İfadem alınırken "Suçsuz olduğunu biliyoruz ama bu suçlar size kalacak. Ya kabul edersiniz ya da işkenceyle öleceksiniz" dediler.



FETÖ'NÜN OYUNU

Yargıtay benim, örgüt lideri olarak yargılanmamı istedi. Bosna Hersek, Afganistan, Sırbistan ve Çeçenistan gezilerim olduğu için, örgüt lideri oldum. Biz Selam gazetesinde o dönem Gülen'le alakalı yazı dizisi yayımlamıştık.

2000'de yapılan operasyonları derin devlet yapıyor zannediyorduk. 'Selam Tevhid' ortaya çıkınca FETÖ'nün oyunu olduğunu anladım. Hakimlerin ve savcıların da FETÖ'nün emrinde olduklarını anladım.

6 yıl hapis yattım. İki defa cezaevine girdim. İlk hapis hayatım 5 yıl 2 ay sürdü ve tahliye oldum. Daha sonra, Azerbaycan'a gittim, 28 Mart 2016 günü bir ekip geldi ve beni gözaltına aldı. O tarihte, gözaltına alındım fakat beni 15 Temmuz sabahı Türkiye'ye getirdiler. FETÖ darbe girişimi ile beni de birçok siyasi, işadamı ve daha birçok insan gibi infaz etmeyi planladıklarını düşünüyorum.