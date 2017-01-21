İbrahim Kalın: Erdoğan referandum için sahada olacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın “Süreci en fazla savunan, Türkiye’nin gündemine getiren lider olması hasebiyle” konuyu vatandaşlara anlatma noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bir çalışma içinde olacağını belirtti.

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyaset ve dış politika gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kalın'ın mesajları şunlar:

TAÇLANDIRACAK PROJELER: Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber daha etkin, çift başlılığın olmadığı bir yönetim şekli hedefleniyor. Bu konuda inşallah vatandaşımıza konu götürüldüğü zaman büyük oranda destek verileceğini düşünüyoruz. 3'üncü köprü, Osmangazi, Avrasya Tüneli'ni devam ettirip 2023'e yetiştirmeye çalıştığımız başka projeler de var. Çanakkale Boğazı köprü projesi ivme kazanmış durumda. Nükleer santrallarla ilgili proje başlayacak.

DENETİM MEKANİZMALARI: Bu yeni sistem, hem kuvvetler ayrılığını daha net ortaya koyması açısından hem daha etkin bir yönetim şeklini Türkiye'ye getirmesi açısından önem arz ediyor. Meclis ve Cumhurbaşkanı'nın eşzamanlı halka karşı sorumlu olması, kendi aralarında da bir denetim mekanizmasının olması önem taşıyor.

FETÖ TEMİZLİĞİ: İçeride en önemli konulardan bir tanesi 15 Temmuz darbesi sonrası devam eden süreç. Hem FETÖ unsurlarının kamu kurumları ve diğer alanlardan temizlenmesi hem de alınan tedbirlerle Türkiye'nin yönetim kabiliyetinin artırılması çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

YENİKAPI RUHU: Özellikle Yenikapı'da yakalanan ruhun devam etmesi ve birlik beraberlik duygusunun yaşatılması da bu süreçte büyük önem arz ediyor. Burada bütün siyasi partilere, farklı toplum kesimlerine de sorumluluklar düşüyor. Cumhurbaşkanı'mız da bu süreçte kucaklayıcı, birleştirici bir tutum içerisinde oldu. Bu, içerideki meydan okumalara karşı bizim elimizdeki en önemli güç unsurlarından birini oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANI SAHADA: Bu süreci en fazla savunan, Türkiye'nin gündemine getiren lider olması hasebiyle elbette bu konuyu vatandaşlarımıza anlatma noktasında kendisi de bir çalışmanın içerisinde olacak. Kendisi aslında bunu şimdi de yapıyor. Bugün muhtarlara konuştuğunda da yaptı. Bu çerçevede çalışmalar devam edecek ama daha spesifik olarak nasıl bir referandum süreci olur, onun cevabını vermek için henüz erken.

GEÇİŞ SÜRECİ: Kurumların yeniden yapılandırılması adımlarının önemli bir kısmı yeni dönemde atılacak. Şu anda ön hazırlıkları yapılıyor. Ama tecrici bir geçiş süreci yaşayacağız. Yani referandumdan geçtikten sonra da bu yeniden yapılanma sürecinde birçok kanun çıkartılması, mevzuat değişikliği yapılması gerekecek. Şu bir gerçek Türkiye'nin yönetim kabiliyetinin artırılması, güvenlik konseptinin yeniden tanımlanması... Cumhurbaşkanı'mız ifade ettiler savunmadan hücuma, müdafaadan taarruza geçilmesi, terörle ilgili özellikle ulusal güvenliği tehdit eden konularda sorun daha ortaya çıkmadan yerinde müdahale edilmesi gibi çok önemli stratejik önceliklerimiz var. Bunları hayata geçirecek mekanizmaları da kısa süre içerisinde kurmamız gerekiyor.

KÜRTLER EŞİT VATANDAŞ: Türkiye'nin bir önyargısı söz konusu değil. Politikalar tamamen terör örgütüne karşı yürütülen politikalardır. Kürtler de Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşıdır. Onlar da bu ülkenin bir parçasıdır. Bu ülkenin bayrağı altında diğer etkin kökenli vatandaşlar gibi aynı haklara sahip vatandaşlarımızdır. Kimsenin Kürt kimliğinden dolayı hakkından mahrum olması söz konusu değil. (Habertürk)