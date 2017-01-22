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ARKADAŞINA GÖNDER Bahçeli: Saldırılara rağmen değişikliği millete taşımayı başardık
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: Saldırılara rağmen değişikliği millete taşımayı başardık

  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 14:38

lideri Devlet referanduma gitmek üzere meclisten geçen değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen değişikliğe olumlu oy vererek Türkiye'nin önünü açtıklarını söyledi.

Genel Başkanı Devlet : TBMM'de kabul edilen değişikliğiyle ilgili kanunun Cumhurbaşkanının onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceği açık ve nettir. Her zaman olduğu gibi bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk Milletinindir. Yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen MHP anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye'nin önünü açmışlardır.

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