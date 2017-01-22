MHP lideri Devlet Bahçeli referanduma gitmek üzere meclisten geçen Anayasa değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen değişikliğe olumlu oy vererek Türkiye'nin önünü açtıklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: TBMM'de kabul edilen Anayasa değişikliğiyle ilgili kanunun Cumhurbaşkanının onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceği açık ve nettir. Her zaman olduğu gibi bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk Milletinindir. Yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen MHP anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye'nin önünü açmışlardır.

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