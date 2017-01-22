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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İlhan Cavcav'ın ailesine taziye telefonu

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.1.2017 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.1.2017 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İlhan Cavcav'ın ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İlhan Cavcav'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın Ailesi'ne taziye dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gençlerbirliği Kulübü Başkanının vefat haberini almasının ardından, bugün İstanbul-Darüsselam yolculuğu esnasında, merhumun oğlu Murat Cavcav'ı telefonla aradığını belirtti. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav'ın vefatından müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet dileğinde bulunduğu görüşmede, aileye de taziyelerini iletti. Efsane başkanın gelecek kuşaklar tarafından da hayırla yad edileceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailenin acılarını paylaştığı, tüm futbol camiasına da başsağlığı dilediği kaydedildi.