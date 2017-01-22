FETÖ'nün Zaman'daki imamı itirafçı oldu ama...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade veren eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ın anlattıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ itirafçıları ile ilgili “İtirafçılar var, ama bunlarda doğru konuşmuyor. Bunlar itirafçı adı altında aldatmacayı oynuyorlar. En tehlikesi bunlar” şeklindeki uyarısını doğrular nitelikte çıktı. Yaklaşık 1 ay önce itirafçı olacağını söyleyip ifade veren Ünal'ın örgütün çözülmesine fayda sağlayacak bilgiler yerine örgüt ile ilgili genel herkesin bildiği detaylar verdiği ortaya çıktı. Ünal bu nedenle tahliye edilmedi.

Fetullahçı Terör Örgütün yayın organı Zaman'ın eski yazarı Ali Ünal itirafçı olmak için savcılığa başvurdu. FETÖ'den tutuklu bulunan Ünal Gülen'in Amerika ve Türkiye'deki ilişkileri ve Adil Öksüz'e ilişkin ifadeler verdi. Ancak ifadeleri inandırıcı bulunmayan Ünal'ın 'Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanmasına yetmedi.

İşte Ünal'ın ifadesinde verdiği bazı bilgiler;

28 ŞUBAT'TAN SONRA DEMİREL, GÜLEN'İ ÇAĞIRDI:

Takvim'in haberine göre 28 Şubat sürecinde, 13 ya da 14 Haziran 1997 günü gazeteci Ali Bayramoğlu, Fetullah Gülen'e haber göndererek ülkede o yıl darbe olacağını söylemiş. Bunun üzerine Fetullah Gülen 1997 yılı Haziran ortasında Amerika'ya gitti. Gitmesinin amacı olası bir darbeden kaçınmaktı. O esnada yaklaşık 3.5 ay Amerika'da kaldığını biliyorum. Nerede kaldığını bilmiyorum ancak Nevval Sevindi adlı gazetecinin 'New York Sohbeti' adlı röportajdan New York'ta kalmış olabileceğini düşünüyorum. Fetullah Gülen bu seyahatinde 2 kişi ile görüşmesinden sıklıkla bahsederdi. Bunlardan biri Sydney Grifit adlı bir kişiydi. Bu kişi sanırım Katolik Papazıydı. Diğeri de Türkiye'deki Patrik Partelomon'un Amerika'daki temsilcisi olan papazdı. Gülen'in bizzat anlatımına göre merhum Süleyman Demirel'in kendisini arayarak, 'tehlike geçti, dön artık' çağrısı üzerine Türkiye'ye döndüğünü biliyorum..

PAPA'YA MEKTUP YAZARDI:

Fetullah Gülen önemli kişilere mektup gönderirdi. Bunlar arasında Papa, Dalai Lama ile ABD eski Başkanı Bill Clinton da vardı. Clinton'a gönderilen mektup da hatırladığım kadarıyla Monica hadisesinde bir teselli mektubu idi...

* Lewinsky Skandalı olarak bilinen olayda, Başkan Clinton'ın stajyer Monica ile Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

'ADİL HOCA' DİYE BİLİRDİM:

Fetullah Gülen İzmir'de olduğunu duyduğumda gerek Yamanlar gerek Bozkaya yurtlarında Şerafettin Kocaman ile birlikte ziyaretlerine gittim. Yaklaşık bu şekilde 3 yıl görüşmelerimiz oldu. Ben haftasonları gittiğim için Fetullah Gülen'in yanında çok az kişi bulunuyordu. Bir defasında Adil Hoca diye tanıştığım kişiyi gördüm. Bu kişinin soyadını bilmiyordum. 15 Temmuz sonrası Adil Öksüz olduğunu öğrendim. Adil Hoca o zamanlar Fetullah Gülen'in yanında ders okuyan 'Mollalar' grubunda olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o kişiye Adil Hoca diye hitap ediyorlardı. Hoca tabiri 'Mollalar' için kullanılan tabirdi..

ÖRGÜTÜ ÇÖZECEK BİLGİLER DEĞİL

Ali Ünal'ın örgütün çözülmesine fayda sağlayacak bilgiler vermediği ve bu nedenle etkin pişmanlık yasasından faydalandırılmadığı ortaya çıktı. Bu nedenle hala cezaevinde tutuklu olan Ünal'ın itirafçı gibi davranıp verdiği genel bilgilerle cezaevinden kurtulmayı amaçladığı bildirildi. Ünal'ın sık sık "cezaevinden beni ne zaman çıkartacaksınız?" şeklinde yetkililere sorular sorması da bunu doğruladı.

"Zaman Yazarı Ali Ünal'ı Kur'an lanetleyecek!"