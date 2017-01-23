11 rütbeliye FETÖ’den gözaltı

Bolu: Bolu merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Bylock ve Eagle kullandıkları belirlenen, aralarında asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli de aranıyor.

Tunceli: 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da bir ABD doları ve 85 yasaklı yayın bulundu. Bir depoda ise kapatılan FETÖ okullarından kaçırılan ve değeri 250-300 bin lira olan çok sayıda beyaz eşya, mobilya ve okul malzemesi ele geçirildi.

Kastamonu: ByLock kullandığı belirlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yaparken meslekten ihraç edilen 11 eski rütbeli asker gözaltına alındı.

Kırklareli: 4 asker gözaltına alındı

Isparta: Firari 2 eski polis yakalandı, bir eski polis aranıyor.