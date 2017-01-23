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ve dini sayfaları kapatıyor!

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 19:19 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 19:21
Facebook ve Twitter dini sayfaları kapatıyor!
Facebook ve Twitter dini sayfaları kapatıyor!

da son dönemlerde dini ve milli içerikli hesapların ardı ardına sebepsiz yere kapatıldığı iddia edilirken, kullanıcılar bir etiket açarak duruma tepkilerini paylaştı.

da dini ve milli paylaşımların yapıldığı binlerce takipçili ve hesapları, sebep gösterilmeksizin ardı ardına kapatılmaya başladı. Bu duruma binlerce kullanıcı da tepki verdi. #FacebooktaSansür etiketiyle açılan bir , kısa sürede 'de Türkiye gündemine oturdu. Paylaşımlarda, kapatılan hesapların yeniden açılması istendi. Bazı kullanıcılar da hesapların müdahalesiyle kapatıldığını öne sürerek yetkililere çağrı yaptı.