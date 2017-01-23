O teröristler kaçamadı

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı’na lav silahlı saldırı gerçekleştiren DHKP-C’lilerden Şerif Turunç Tekirdağ’da yakalanırken, Bilgehan Karpat da ölü ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahlı saldırıyı gerçekleştiren DHKP-C'li teröristlerden Şerif Turunç, Tekirdağ'da yakalandı. AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen saldırıya katıldığı ve Turunç'la birlikte Yunanistan'a kaçacakları değerlendirilen Bilgehan Karpat da ölü ele geçirildi. Saldırıların ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İstanbul polisi, MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, Turunç'un Esenyurt'ta olduğunu belirledi. Ancak 21 Ocak sabahı polisle girdiği çatışma sonrası kaçmayı başaran Turunç'un, Beylikdüzü'nden dolmuşla Tekirdağ'a gittiği belirlendi. İstanbul'dan gelen ihbar üzerine harekete geçen Tekirdağ polisi de dün sabah sahilde topallayarak yürüyen bir kişiye kimlik sormak istedi. Kendisini Yunanistan'a götürecek tekneye doğru gittiği öne sürülen Turunç, polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Turunç bir tabanca, el bombası ve pusula ile yakalandı.

Eylem talimatını Avrupa'daki örgüt elebaşılarından alan Turunç'un verdiği bilgiler ve güvenlik kameralarından, Karpat'ın da Muratlı ilçesinde olduğu tespit edildi. İlçede karşılaştığı polislerin 'dur' ihtarına uymayan Karpat, araziye kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Metruk bir eve saklanan Karpat, yarım saat süren çatışmada ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristlere ilişkin gri listesinde yer alan iki teröristin başına 300'er bin lira ödül konmuştu. Yunanistan'daki Lavrion kampından geçen yıl şubat ayında deniz yoluyla Türkiye'ye gelen teröristlerin suikast ve saldırılar gerçekleştireceği ihbarı üzerine tüm güvenlik birimleri uyarılmıştı.