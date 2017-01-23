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Terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha! 1 ton ele geçirildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 11:20
Terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha! 1 ton esrar ele geçirildi
Terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha! 1 ton esrar ele geçirildi

’ın ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton ele geçirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca uzun süredir yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçesi Kabakaya köyü dağlık ve ormanlık alanlarında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek, imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında araziye gizlenmiş vaziyette çuvallar içerisinde yaklaşık 1 ton toz maddesi ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.