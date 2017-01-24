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'da si ikinci gününde

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 12:06 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 12:17
Astana'da Suriye zirvesi ikinci gününde
Astana'da Suriye zirvesi ikinci gününde

Kazakistan’daki konulu toplantıda , ve , Suriye’deki ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı.

'da si bugün de devam ediyor. Çok geç saatlere kadar devam edileceği ifade edilen toplantılarda gerginliğin sürdüğü bildirildi. Basına kapalı devam eden toplantılarla ilgili önemli gelişmelerin olduğu ifade edildi. Toplantının en önemli konusu Suriye'de sağlanan e tarafların uyması konusuydu. Suriye'ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için gerekli mekanizmalar ele alınıyor. Toplantının bitiminde ortak bildiri imzalanacak. Bu bildiri ise bir basın toplantısıyla bildirilecek.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN UZLAŞTI!

Toplantının ikinci gününde gelen son dakika bilgisine göre; Kazakistan'daki Suriye konulu toplantıda , ve , Suriye'deki ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı.