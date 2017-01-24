Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! 23 il için teşvik programı

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı'nda konuşuyor. Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, ön taleplerin alındığı 28 Kasım 2016-11 Ocak 2017 döneminde 23 il için bin 200 müracaat yapıldığını, toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira ve öngörülen istihdamın da 112 bin 400 kişi olduğunu bildirdi.

Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, "Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek" dedi. Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizibilite, başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla fizibilite hazırlanması, gerekli ön projelerin yapılması için istenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz." dedi.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın Doğu ve Güneydoğu bölgesi için açıkladığı özel teşvik programı:

YATIRIMCIYA SIFIR FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

Başbakan Binali Yıldırım, "Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek." şeklinde konuştu.

"Cazibe Merkezleri Programın amacı terörün rahatsız ettiği bölgeleri bir yandan güvenli hale getirirken bir yandan da geciken yatırımları başlatarak göçü azaltmak. Bunun için de seferber olduk ve Bakanlar Kurulu kararı aldık. Yatırımcıları anlamak için talep topladık. 23 il için müracat sayısı bin 200. Toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon. Öngörülen istihdam 112 bin 400.

Bunların dökümüne gelirsek üretim imalatla ilgili olanları yaklaşık 13 milyar. Diğer kısmı da hizmet sektörü ile ilgili talepler. Görüldüğü gibi gayet yoğun bir ilgi var. Dolayısıyla bugün itibarıyla resmen program başlıyor. Bugünkü toplantının amacı artık uygulamanın başladığını ilan etmektir.

Özellikleri;

* Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek

* Yatırım için arsa verilecek

* Fabrika ve üretim binası yapımına sıfır faizli kredi verilecek.

* Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek.

Şimdi biraz daha detaya girelim. Diyelim ki herhangi bir ilimizde üretim yapılacak. Bir fabrika kurulacak. Yatırım yaparken en az 30 kişiye iş sağlamak koşuluyla 2 milyonluk bir yatırım yapacaksınız. Bu teşviklerden bu asgari sınırlarda yararlanmak mümkün. Daha fazlasına bir mani yok.

Eğer hizmet merkezi ise hedefiniz, en az 200 kişiye iş sağlayacaksınız. Ve sözleşmelerinizi ibraz edeceksiniz.

İLK 20 BİN METREKARE KAPALI ALANI DEVLET YAPACAK

Herkes elini taşın altına koyacak. Biraz kendi cebinden de para koyacaksın. 30 lira sen 70 lira devlet koyacak. Şimdi biraz daha detaylara girelim: OSB parselleri büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları diğer şehirlerde il özel idarelere devredilecek. Yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. Bina inşaatları 20 bin metrekare olması ve 10 milyon TL bedel olması öngörülüyor. Bu ne demek; 20 bin metrekareye kadar olan binalar desteklenecek. İlk 20 bin metrekare kapalı alanı devlet yapacak, kalan kısmı için de kredi alınabilecek. Eğer yerli makine ve techizat alırsanız burada toplam süreyi yükseltiyoruz. Yerli üretimi teşvik ediyoruz. Bu tür destekler mevcut işini yükseltmek isteyenlere de verilecek. Burada önemli bir husus; yatırımın yüzde 30'unun öz kaynaktan karşılanma şartı burada da devam ediyor.

İŞLETME KREDİ 4 YIL VADELİ VERİLECEK

Üçüncü program; İşletme kredisi. Fabrikayı kurduktan sonra para lazım. Ham madde gelecek, harekete geçmek içn can suyu lazım. Burada da düşük faizli kredi vereceğiz. 4 yıl vadeli kredi verilecek. İlk yıl geri ödeme yok ve düşük faizli olacak. Düşük faizden kastımız, cari faizin yarısı. Burada üretim faaliyetlerinin yerli makine teçhizatla yapılması durumunda işletme kredisini 5 yıl veriyoruz. Pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Amaç yerli sanayiyi teşvik etmek. Doğu'da yatırım yapılmasının önünü açıyoruz. Birde yatırımını Doğu'da büyütmek istiyoruz. Yatırımını Doğu'ya kaydırmak isteyenlere de lojistik destek vereceğiz.

ÇAĞRI MERKEZLERİNE ENERJİ DESTEĞİ

İkinci grup; çağrı ve veri merkezlerine verilecek destekler. Müsait kamu binalarını öncelikle tesis edeceğiz. Ayrıca iletişim alt yapısı devlet tarafından yapılacak. Personelin eğitilmesi için kişi başına 2500 lira destek vereceğiz. Veri merkezleri için en büyük maliyet enerji maliyeti. İçerinin soğuk tutulması gerekiyor. Bilgiliere zarar gelmemesi için soğuk tutulması lazım. Veri merkezlerinde kullanılan elektriğin yüzde 30'unu devlet karşılayacak. Ama bu az olmuş. Burada 50 - 50 yapalım. Bir daha ki sefere 50 olsun.

VATANDAŞ BU DESTEKLERDEN NASIL FAYDALANACAK?

Bu işin koordinasyonunu kalkınma bakanlığımıza verdik. Bununla beraber cazibe merkezlerinin kurulması konusunda herkesin emeği var. Birçok bakanlığımızın bu destek programında emeği var. Desteklerden yararlanmak için yatırım destek ofislerine başvuru yapılacak. Desteğin verileceği yer Kalkınma Bakanlığı. Burada milletin huzurunda söz veriyoruz. Hayırlı olsun. İş, aş sağlayan herkese destek verilecek. Gerçekten yatırım yapacak olana para var. Elini taşın altına koyup üretecek insanlarla işimiz olur.

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