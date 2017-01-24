FETÖ ve çetesini verin PYD’yi desteklemeyin

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Donald Trump’tan eski yönetimin hatalarını tekrarlamamasını istedi. Türkiye’nin FETÖ elebaşısı Gülen’in iadesi ve PYD’ye desteğin kesilmesi talebini yineledi

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'tan eski yönetimin hatalarını tekrarlamamasını istedi. ABD'nin iki konuda görüşlerini gözden geçirmesini temenni eden Kurtulmuş, "Bunlardan biri eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili sürecin başlatılması, kendi örgütüyle haberleşmesinin kesilmesidir. İkinci temel mesele ise, PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesidir" dedi. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

KHK'LAR İÇİN 7 KİŞİLİK KOMİSYON: OHAL kararları çerçevesinde işten atılanlar, uzaklaştırılanlar, kapatılan dernek, vakıflar, devredilen şirketler, bu alanda alınan bütün kararlarla ilgili bir itiraz mercii, 7 kişilik komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Bu süreçte yapılan eksiklik ve hataların düzeltilmesine imkan tanıyan etkili bir iç hukuk sürecidir.

ASTANA'DAN UMUTLUYUZ: Bu süreçten umutluyuz. 6 yıl sonra ilk kez savaşan taraflar bir masa etrafından bir araya gelecek. En başta çok aykırı olan görüşler belli bir noktaya gelecek. 1-2 günde sonuç beklenmemeli.

EŞKIYA ÇETESİ TESLİM EDİLSİN: Türkiye-ABD ilişkileri bakımından eski yönetim zamanında tekrarlanan hataların tekrarlanmayacağı ümidindeyiz. Trump yönetiminden iki konuda görüşlerini gözden geçirmelerini temenni ediyoruz. Bunlardan biri eşkıya çetesinin başı olan Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili sürecin başlatılması, kendi örgütüyle haberleşmesinin kesilmesidir. İkinci temel mesele ise, PYD'ye verilen desteğin sona erdirilmesidir. Bunun, bölgedeki istikrarsızlığın unsuru haline geldiği açıktır. Türkiye, ABD'den PKK ile bağlantılı bu örgüte destek vermemesini talep etmektedir. Bu konudaki gelişme, Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin yeniden güçlü ve sağlam bir hale gelmesine vesile olacaktır.

SONUÇ ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM: (FETÖ elebaşısının iadesi) İade taleplerimizi tekrarlayacağız. Yeni deliller yeni bulgular ortaya çıkacak ve bunlar da ABD'i makamlarla paylaşılacaktır. ABD 3-5 eşkıya yöneten eşkıya başını mı tercih edecek, 80 milyonluk Türkiye'yi mi tercih edecek. İnşallah sonuç alacağımızı düşünüyoruz.

OHAL BAŞKA MESELE: (Referandum tarihi ve OHAL'de referandum) Referanduma nasıl gidileceği açıktır, yasal prosedür bellidir. OHAL başka bir mesele, bu başka bir mesele.

ENS TRÜMANI VAR: (Para Politikası Kurulu'nun toplantısı) Merkez Bankası, rutin olarak topluyor. Olağanüstü bir durum değil. Bağımsız bir kuruldur. Para politikaları konusunda çok enstrümanı var, hükümet olarak ana politika çerçevesinde görüşlerimizi söyleriz, nasıl karar alınacağını da bekleriz.

CHP BOŞUNA HEVESLENMESİN: (Mükerrer oy ile Meclis'in tatile girmesi tartışmaları) CHP'nin bir takım mazeretler üretmesine gerek yok. Bundan sonra Meclis'in yapacağı bir şey yoktur, hem tek tek maddeler hem de bütünü üzerinde karar verdi. CHP'li arkadaşlar boşuna heveslenmesin. Rakamlardan, oylamaların arkasında mazeret üretmekten bir şey çıkmaz.

İSRAİL'İN KARARI BM'YE AYKIRI: (Doğu Kudüs'te yeni yerleşim yerine izin vermesi) İsrail devletinin bir an önce işgali sona erdirmesi ve işgal ettiği topraklardan çekilmesi zorunludur. Her yeni yerleşim yeri BM kararının ihlalidir.

2 saat süren Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Binali Yıldırım kabinedeki bakanlara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde akşam yemeği verdi.