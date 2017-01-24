Fetullah Gülen’e o davadan da iki ayrı ceza istendi

Erzurum da görülen Fetullahçı Terör Örgütü davasında örgütün bir numarası olan elebaşı Fetullah Gülen için ayrı ayrı ağırlaşlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 22 yıla kadar hapis cezası istendi.

Erzurum'da görülen biri tutuklu 3 sanıklı FETÖ davasında yargılamaya devam edildi. Örgüt lideri Fetullah Gülen için müebbet hapis cezası ve 22 yıla kadar hapis istendi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numara olarak değerlendirildiği davada yargılanan kardeşi Salih Gülen ve tutuklu Samih Yalçın için de ayrı ayrı cezalar talep edildi.

ELEBAŞI GÜLEN İÇİN MÜEBBET

İddianamede terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, dini duygularının istismarı, dolandırıcılık ve anayasal düzeni ihlal ve ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ayrıca 12 yıldan 22 yıla kadar hapsi isteniyor.

DİĞER İKİ SANIK İÇİN DE...

Ayrıca iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü üyesi oldukları belirtilen Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen ve diğer sanık Samih Yalçın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İki ismin örgüt liderine ait ses ve video kayıtları ile örgüte eleman kazandırma ve himmet toplama faaliyetlerinde bulundukları belirtiliyor.

Kaynak: Sabah.com.tr