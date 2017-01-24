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'da düştü

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 16:22
İtalya'da helikopter düştü
İtalya'da helikopter düştü

'nın orta kesiminde bulunan Abruzzo bölgesinde 6 kişiyi taşıyan bir in düştüğü bildirildi.

RAI devlet televizyonundaki habere göre, Campo Felice yakınındaki kayak alanından aldığı yı taşıyan dağlık alana düştü. Helikopterin içinde 6 kişinin olduğu belirtildi.

Sivil Koruma Ajansı, helikopterin, ülkede geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından düşen çığda yıkılan otelin enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılıp katılmadığının henüz belli olmadığını belirtti.

FELAKETİN BİLANÇOSU BÜYÜYOR

Arama kurtarma ekiplerinin dünkü çalışmasında otel enkazında bir cesede daha ulaşılmasıyla felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, kayıp sayısının 22'ye düştüğü ifade edilmişti.

Hafta sonu yapılan çalışmalarda olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen enkazdan 11 kişi sağ çıkarılmıştı.