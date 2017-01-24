YSK da FETÖ'cülerden arındırıldı

Devletin neredeyse her kurumunda olduğu gibi YSK'daki FETÖ'cülerde temizleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3 YSK üyesi, 9 il seçim kurulu başkanı, 45 il seçim kurulu üyesi, 143 ilçe seçim kurulu başkanı hâkim FETÖ’den ihraç edildi.

Türkiye, mart sonu veya nisan başında referanduma gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), hazırlıklarına başladı. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'cülerin her yere sızdığının ortaya çıkması sandık güvenliğini akıllara getirdi. Zira, Türkiye'de on seçim kurulu başkanından en az birinin FETÖ'cü olduğu belirlendi. FETÖ soruşturmalarınnın Yüksek Seçim Kurulu ayağında da büyük temizlik yapıldı. 3 kurul üyesi 15 Temmuz'dan sonra ihraç edildi. 17-25 Aralık girişiminden sonra yapılan 4 seçimde imzaları bulunan Ünal Demirci, Ali Kaya ve İbrahim Zengin tutuklanarak cezaevine kondu.

YSK BAŞKANI SADİ GÜVEN AÇIKLADI

Operasyon bununla da sınırlı kalmadı. YSK Başkanı Sadi Güven'in verdiği bilgiye göre, 9 il seçim kurulu başkanı, 45 il seçim kurulu üyesi, 143 ilçe seçim kurulu başkanı hâkim ihraç edildi. İkisi il seçim kurulu başkanı, 14'ü il seçim kurulu üyesi olmak üzere 67 hâkim görevinden uzaklaştırıldı.

YÖK, FETÖ’CÜLER İÇİN DÜĞMEYE BASTI

CUMHURİYET ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Tutuklanan YSK üyelerinden özellikle Ünal Demirci, 7 Haziran ve 1 Kasım'da seçimleri öncesinde verdiği muhalif oylarıyla dikkat çekti. CHP ve HDP'nin "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan konuşmalarıyla seçim güvenliğinin ihlal ediyor, Anayasadaki yetkilerini aşarak bir parti lehine seçim çalışması yürütüyor" şeklindeki başvurularını 9 YSK üyesi reddetti. Gerekçede "Bu konuda yetki ve görev veren bir düzenlemeye yer verilmemesi sebebiyle Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerini denetleme yetkisi de bulunmadığından istemin reddine karar verilmesi gerekmiştir" denildi. Demirci ise tek başına muhalif kaldı. Cumhuriyet gazetesinin bu yüzden "YSK'da cesur yürek" diye övdüğü Demirci, FETÖ'nün değirmenine su taşıdı. HDP 4 başvuruda bulundu. Ünal Demirci bunların tamamında muhalif kaldı.

SEÇİM GECESİ FETÖ'NÜN HEDEFİNDE YSK VE ANADOLU AJANSI VAR

AYNI GÜN GELİP AYNI GÜN GİTTİLER

7 Haziran seçim döneminde YSK'nın CHP temsilcisi olarak bulunan Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmaları "seçmen oyunu etkilemeye dönük olduğunu" belirterek itirazda bulundu. YSK üyeleri söz konusu durumu aynı gerekçeyle reddederken Demirci ise muhalif oy kullandı.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan eski YSK üyeleri Ünal Demirci, Ali Kaya ve İbrahim Zengin, Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine getirildi. Yargıtay Genel Kurulunca Ocak 2013'te Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilen üç hakim 25 Temmuz'da tutuklandı. (Türkiye)

TMSF, YSK VE FETÖ