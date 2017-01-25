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Bakan Albayrak'tan indirimine ilişkin açıklama

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 12:25
Bakan Albayrak'tan Doğalgaz indirimine ilişkin açıklama
Bakan Albayrak'tan Doğalgaz indirimine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İran'ın fiyatlarında indirime gitmesini sağlayan tahkim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak 'Büyük bir kazanım' olarak değerlendirdiği indirim ile "bundan sonrasında uygun maliyete tedarik sağlayacağız"

"Türkiye için güzel bir haber oldu. Büyük bir kazanım oldu. Tahkim süreci iyi takip edildi. Emeği geçen tüm geçmiş bakanlarımız olsun, bürokraside bunu takip eden arkadaşlarımız olsun emeği geçen herkesi tebrik ediyor teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki süreçte İran gazı için yeniden mahsuplaşıp önümüze bakacağız. Uygun maliyette tedarik sağlayacağız."

Bakan Albayrak'tan Doğalgaz indirimine ilişkin açıklama