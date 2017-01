Başbakan Binali Yıldırım: Referandum tarihi bu hafta açıklanır

AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, anasyasa değişikliğini engellemek isteyen anamuhalefet partisi CHP için önemli açıklamalarda bulundu. "Gürültü, patırtı, efendim 'Rejim değişiyor, Türkiye elden gidiyor', onlar kendileri gidiyor. Feryadı figanları Türkiye için değil, kendi ikbal meseleleri için. Türkiye'nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada, "Şu anda yapılan, 2007 referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek, eksik kalan kısmını tamamlamaktır. İş bundan ibarettir. Gürültü, patırtı, efendim 'Rejim değişiyor, Türkiye elden gidiyor', onlar kendileri gidiyor. Feryadı figanları Türkiye için değil, kendi ikbal meseleleri için. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. Türkiye emin adımlarla muasır medeniyetler seviyesine ilerliyor. Telaşları kendi gelecekleri, kendi ikballeri. Sizin ikbaliniz için Türkiye'nin önünü tıkamaya hiç kimsenin hakkı yok." şeklinde konuştu.

"ANAMUHALEFET PARTİSİ VESAYETÇİLERİN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPTI"

2007'deki "cumhurbaşkanı seçimi" sürecinde anamuhalefet partisinin o gün vesayetçilerin sözcülüğünü yaptığını belirten Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Demokrasinin değil vesayetin sözcülüğünü yaptı ve o gün cumhurbaşkanı seçimini engellediler, engellemeye çalıştılar. Nasıl engellediler? 367 icadıyla. Neymiş, 367, 3'te 2 vekil sayısı olmazsa meclis toplanamaz, cumhurbaşkanı seçilemezmiş. O zaman Atatürk'ün seçimi de yanlış. Onların kafasına göre düşünüyorsak, Atatürk, İnönü, Celal Bayar, diğerleri, hepsinin seçimi sakat. Yani hukuken sakat öyle mi? O sonuç çıkıyor. Bakın o sayıya erişen bir şey yok."

"VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR. DİRENEN BİZ OLAMAYIZ"

Başbakan Yıldırım, vatandaşın değişimi zorladığını, değişimi istediğini belirterek, "Direnen biz olamayız. Bizim aksine değişimi zorlamamız lazım. Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"İNSANLAR YALAN SÖYLEYEBİLİR AMA TARİHİ ÇARPITAMAZSINIZ"

* Bugün 80 bin civarında çağrı merkezlerinde çalışan insanlarımız var. Bu sektör güzel bir sektör. Sermayesi fazla olmayan birçok insana kolayca iş bulabiliyorsunuz. Üstelik vatandaşın derdini çözebiliyorsunuz. Bu çağrı merkezi ile birlikte bazı illerimiz en büyük iş veren durumuna geldi. O yüzden bu sektörü destekleyeceğiz. Birde veri merkezleri var. Bu veri merkezlerinde bir kart içerisinde çok sayıda bilgiyi muhafaza edebiliyorsunuz. Bu bilgilerin gelecek yıllara emniyetle bırakılabilmesi veri merkezleriyle daha kolay hale geldi. Cumhuriyetin kurulduğu ilk günden beri dikkat edin anayasa değişikliğine ilişkin kim ne söylemiş internetten görebiliyorsunuz. İnsanlar yalan söyleyebilir ama tarihi çarpıtamazsınız. Bugün teker teker geçmiş dönemlerimizin doğru bildiğimiz yanlışlarını görebiliyoruz. Bu da teknolojinin bize getirdiği bir imkan.

"ADIM ADIM HUZUR VE REFAH GELECEK"

* Desteklerde her şeyi devlet vermiyor. Öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Devlet yüzde 70'ini verecek. Bölge yıllardır terörden çok çekti. Biz oralara yolları hastaneleri havalimanlarını yaptık şimdi sıra yatırımda. Adım adım huzur, refah ve kalkınma olacak. Bazıları diyebilir ki neden Doğu ve Güneydoğu'ya yapıyorsunuz. Buralara yapılan her kuruşluk yatırım, Batı'ya yapılmış demektir. Doğu'dan Batı'ya göç olmasın. Buralarda yatırım yapmassak insanlar Batı'ya gelecek. İnşallah yapılacak bu yatırımlar ülke insanının yüzünü güldürecek. Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine ulaştıracak önemli kararlardır.

"ŞİMDİ TÜRKİYE NE DİYORSA ONA GÖRE AMEL EDİYORLAR"

* Biz göreve geldiğimizde dostlukları artıracağız dedik. İşe komşulardan başladık. Rusya ile ilişkileri düzelttik, İsrail ile bir sorunumuz vardı belli bir noktaya getirdik. Şimdi Rusya ile Suriye'de ateşkesin sağlanması için İran ve Rusya ile birlikte çalıştık. Astana'da zirve oldu ve 3'lü mekanizma mutabakatı sağlandı. Siyasi çözüm için çalışmalar başlatıldı. Irak'a uzaktan uzağa atışmalar olmaz dedik, gelin konuşarak anlaşalım dedik. Dolayısıyla Irak'la, Musul ve Başika başta olmak üzere Sincar'ı konuştuk, değerlendirdik. Böyle olunca Türkiye'nin bölgedeki etkinliği arttı. 1 yıl önce Suriye meselesinde Türkiye'yi hesaba katmayanlar, şimdi Türkiye ne diyorsa ona göre amel ediyorlar. Bu ülkemizin gücüdür. Bu da milletimizin gücünden ve Cumhurbaşkanımızın dirayetinden geliyor. Suriye'de barışın sağlanması ve terör örgütlerinden temizlenmesi için Fırat Kalkanı operasyonu ile ÖSO mücadele ediyor ve biz ÖSO'ya destek oluyoruz. Suriyelilerin tekrar ülkelerine dönmeleri öncelikli hedefimizdir. Bu vatanın kıymetini bilmeyenlere cevabı anladıkları dilden vereceğiz.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

* Gönüldaş olmanın yoldaş olmanın gururunu bir kez daha yaşadık. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Devletimizin bekası için tarihi ir görev yapıyoruz. Ak Parti kadroları olarak sizler milletin dediği olacak dediniz ve milli iradeye sahip çıktınız. Milli iradeyi alaşağı etmek isteyenlere fırsat vermediniz. Ak Parti vesayetçi fitne odaklarına karşı milletin kararlılığını temsil eden siyasi partidir. Sizler bir kere daha tarihi bir göreve hazırlanıyorsunuz. Teşkilatımıza ve bütün kademelerine sergiledikleri bu dayanışma ruhu için teşekkür ediyorum. Türkiye uzun zamandır vesayet anasayasalarının açtığı sorunları çözmeye çalışıyor. Darbe şartlarında hazırlanan anayasa malesef Türkiye'nin bugünkü isteğini karşılayamıyor, Türkiye'nin önünde bir engel. Bu anayasa değişikliğinin karşısında olanlara milletin huzurunda söyleyeceğim birkaç söz var: Yıl 2007, Ak Parti iktidar. Ak Parti'ye karşı bugün anayasa değişikliği için mücadele eden anamuhalefet partisi, "Sen 367 milletvekili ile cumhurbaşkanı seçemezsin" dedi. Anamuhalefet partisi o gün vesayetçilerin sözcülüğünü yaptı. O gün cumhurbaşkanı seçimini engellemeye çalıştılar! 367 icadıyla!

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN KAPTANI OLUYOR"

* Onların kafasına göre düşünürsek, Atatürk, İnönü, Celal Bayar... hepsi yanlış düşündü. Peki dedik, madem öyle vatandaşa gidiyoruz. Vatandaş sözünü söyledi: Siz merak etmeyin vesayetçiler mi var dedi. Cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi. Bu anayasa değişikliği o gün yapılmalıydı. Şu anda yapılan eksik kalan kısmı tamamlamaktı. Gürültü, patırtı.. Onlar kendileri gidiyor, feryatları kendi ikbal meselesidir. Türkiye bir yere gitmiyor! Telaşları kendi gelecekler. Türkiye'nin önünü tıkamaya kimsenin hakkı yok! Rejim değişiyor diyorlar. Kaç kere söyledik, 1923'te rejim tartışması sona erdi. Nokta. Siz kimi kandırıyorsunuz. Millet kimi beğeniyorsa onu seçiyor. Yeter ki vatanına hizmet etsin. Örneği burada. Kasımpaşa'dan Ahmet Kaptan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kaptanı oluyor. Demokraside herkese fırsat var. Çalışan, çabalayan herkes ülkenin her kademesinde sorumluluk alabiliyor.

"VESAYETÇİLER HEVESLERİNİ ALIYOR"

* Sürekli sürtüşme ve zaman kaybı. Bu değişiklik her şeyi düzeltiyor. Vesayetçiler havasını alıyor. Seçim meydanlarında biz sizi görmedik, siz nerdeydiniz? Burası Ankara dediler. O zaman anladık ki Ankara'da vesayet sahipleri var. 15 yıldır onlarla mücadele ediyoruz. Nihayet sonuna geldik. Tek vesayet sahibi var; Aziz Türk milletidir. Millet canı istediği zaman verdiği yetkiyi alır. Hiç başka yollara sapmaya kimse heveslenmesin. Tek yol milletin kararına razı olmaktır. Bunun dışındaki hal muhaldir.

93 SENEDE 65 HÜKÜMET KURULDU

* 1923'ten bugüne 65 hükümet kuruldu. 1,5 yılda bir neredeyse hükümet kurulmuş. Ak Parti'ye kadar millet beklesin ki hizmet ala. ABD 228 senede 45 tane başkan değiştirmiş. Biz 93 senede 65 hükümet kurduk. Her 4 yılda bir seçim yapsaydık. 65. hükümet 2183 senesinde kurulacaktı. Durmadan seçim.. Yazık değil mi bu millete. Seçim seçim de geçim de var. Diyoruz ki 5 senede bir millet seçimini yapsın. Milletvekilleri de cumhurbaşkanı da aynı anda seçilsin. Diyorlar ki yeni sitemde güvenoyu yok. Kardeşim asıl varken vekiline iş düşer mi? Millet güvenoyunu kendisi veriyor. İş bu kadar net! Çarpıtacak bir tarafı yok. Meclisin etkinliği azalıyor. Hadi oradan neresi azalıyor. Cumhurbaşkanını yargılama, bakanlara hesap sorma, kanun koyma... hepsi var. Bunlar enteresan mevcut anayasayı okumamışlar. Mevcut anayasaya göre cumhurbaşkanı bu kadar yetkiye rağmen vatana ihanet suçu dışında yargılanamıyor. O da her dört milletvekilinden birinin oyunu alırsan ne olduğu belli olmayan bir suçtan yargılanabilirsin. Nasıl yüzde 75 meclis çoğunluğuyla. Şimdi cumhurbaşkanı görevi esnasında kendisine isnat edilen her suçtan yargılanabilecek. Yüzde 66 oranla istenirse.

"KAMUOYUNUN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK"

* Milletimiz rahat olsun, biz mllletin geleceğini zora sokacak hiçbir icraatın arkasında olmayız. Ak Parti olarak bugüne hep milletin önündeki engelleri aşa aşa geldik. Değerli kardeşlerim referandum sürecinde çok şey konuşulacak. Hayır'cılar, İstemezük'cüler bir tarafta konuşacak. Bizde anlatacağız. Biz bu değişikliği MHP ile birlike hazırladık. MHP, kendi prensipleri içerisinde meclisteki duruşunu sokakta da gösterecek. Genel Başkan ilan etti. Bizde Ak Parti olarak kendi kampanyamızı yapacağız. Bu değişiklik konusunda amaç birliği var. Ortak gidelim diye bir şey yok. AK Parti bugüne kadar nasıl başarılı bir şekilde bu işi yaptıysa bundan sonra da öyle olacak. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçecek bir kampanya olacak. Değişikliğin doğruluğunu savunmaya ihtiyaç yok bunu herkes biliyor. Gemide bir süvari bir de birinci zabit vardır. Süvarinin söylediği söz herkesi bağlar. Süvari mürettabata bakar, işler yolunda gidiyorsa sorun yok. Süvari geminin güvenle limana ulaştırılmasından sorumludur. Birinci zabitte verilen emirlerin herkese aynen ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder ve gereğini yapar. İki süvari olmaz. Uçakta da böyle. Gemide bir kaptan var. Sol koltuktaki asıl kaptandır, sağ koltuktaki ikinci kaptandır. CHP'lilerin anlayacağı iş değil. Ne diyeceksin? CHP'ye oy veren vatandaşlarımızdan bahsetmiyorum. O vatandaşlarımız bayrağını, ülkesini seven insanlar. Biz CHP'nin başındaki önceki çağın yöneticilerinden bahsesiyoruz. Onlar kendi küçük dünyalarında mutlular. Türkiye değişecek siz de değişeceksiniz! Başka yolu yok.

"BU HAFTA TARH AÇIKLANIR"

* Direnen biz olamayız. Bizim aksine değişimi zorlamamız lazım. Bu anayasa değişikliği, muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar. Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu.