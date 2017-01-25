Başbakan Yıldırım da 'evet' dedi

Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar, anayasa değişikliğine yönelik referandum için sosyal medyada ünlü isimlerin katılımıyla başlatılan, 'EVET' kampanyasına destek verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA 'EVET' DEDİ

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum için sosyal medyada başlatılan, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleriyle "Güçlü bir Türkiye için biz de varız." diyen Yıldırım, kampanyaya destek verdi.

Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Vedat Demiröz de eşlik etti.

BAKANLAR DA YER ALDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de kampanyaya destek olan isimler arasında yer aldı.