Can Dündar Almanya’da haber sitesinin başına geçti

Gittiği her ülkede vatanını yalan sözlerle karalamaya devam eden ve gazetecilik sıfatı altında ülkesine ihanet eden Can Dündar, Almanya’da bir haber sitesinin başına geçti. Correctiv isimli medya şirketi ortaklığıyla kurulan haber portalının tepedeki isimlerinden David Schraven ise Alman asıllı azılı bir Türkiye düşmanı. Sitenin domain hakları da bu isme ait. Öte yandan Dündar’ın bu hamlesine karşılık FETÖ de boş durmadı ve Türkiye’den kaçan isimleri toplayarak Avrupa’da medya atılımı yapmak için kolları sıvadı.

Türkiye'yi karalamak için her fırsatı değerlendiren ve gittiği her ülkede vatanını için yalan söylemeye devam eden Can Dündar bu konuda yabancı medyayı geçti. MİT tırları yalanı ortaya çıktıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'ndeki görevinden istifa eden ve yurt dışına kaçan Dündar, Türkiye'yi yurt dışındaki ağabeylerine satmak için FETÖ ile işbirliğine girdi.

Can Dündar (sağda), yanına Hayko Bağdat'ı (solda) alırken, Markus Grill (soldan ikinci) ve David Schraven ile ortak oldu.

Dündar, sadece yurt dışına kaçmakla kalmadı, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve birçok ülkeyi tek tek gezerek Türkiye karşıtı tüm konferanslarda başrol aldı. Bu ihanetin ödülünü ise Almanya verdi.

FETÖ'nün Avrupa'daki medya atılımının başında Yavuz Baydar bulunuyor..

YAVUZ BAYDAR İŞ BAŞINDA

Dündar, Berlin'de bir haber portalının başına geçti. Takvim gazetesinin haberine göre, Almanya'da Markus Grill ve David Schraven isimli iki gazeteci tarafından kurulan Correctiv isimli medya şirketi ortaklığıyla kurulan haber portalında Can Dündar'la beraber FETÖ'nün en önemli gazetecilerinden Hayko Bağdat da yer aldı. Bağımsız medya sloganıyla reklamı yapılan haber sitesinin azılı Türkiye düşmanı Alman gazeteleri Der Spiegel ve Bild tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Dündar'ı himaye eden Correctiv isimli medya şirketinin kurucuları Grill ve Schraven'in Der Spiegel ve Bild için yıllarca çalıştıkları ve bu medya gruplarının desteğiyle Correctiv'i kurdukları belirtildi. Türkiye'ye saldırmak için FETÖ'ye de hizmet eden ve terör örgüte bağlılığını yaptığı haberlerle bildiren Dündar bu hareketinin yanı sıra bir haber de FETÖ'nün Pensilvanya cephesinden geldi. Avrupa'daki birçok gazetecinin verdiği bilgelere göre FETÖ, Avrupa'nın bazı şehirlerinde yeniden medya atılımı yapmak için kolları sıvadı. Medya çalışmalarının başına FETÖ'nün firari ismi Yavuz Baydar'ın geçtiği öğrenildi. Baydar, birçok Avrupa ülkesinde örgütlenme arayışına başladı. Baydar ayrıca başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde firar eden FETÖ'nün eski gazetecileriyle de iletişime geçti.

HRANT'IN KATİLLERİ İLE İŞ YAPAN HAYKO BAĞDAT DA ORADAYDI

Yıllarca Hrant Dink'in katilleri ile birlikte Bugün TV ve Kanaltürk'te program yaptıktan sonra büyük bir pişkinlikle Dink suikastinden devleti suçlamaya devam eden Ermeni asıllı gazeteci Hayko Bağdat da Türkiye düşmanı haber sitesinin açılışında yeraldı. 15 Temmuz ihanetinden sonra da Hrant Dink'in katili FETÖ'yü ve tutuklu Fetullahçı hainleri desteklemeye devam eden Hayko Bağdat'ın FETÖ tetikçisi Can Dündar ile birlikte Türkiye düşmanı haber sitesinde görev alacağı belirtiliyor.