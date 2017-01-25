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CHP’li Livaneli ini öyle bir anlattı ki…

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 17:37
CHP’li Livaneli Başkanlık Sistemini öyle bir anlattı ki…
CHP’li Livaneli Başkanlık Sistemini öyle bir anlattı ki…

Sanatçı ve CHP eski Milletvekili 'nin sitemini anlattığı ve övgüler sıraladığı köşe yazısı...

CHP eski Milletvekili 'nin Milliyet Gazetesi'nde köşe yazısı yazdığı dönemde ini anlattığı ve desteklediği ortaya çıktı. Livaneli 11 Ağustos 1996 tarihli makalesinde Başkanlık sisteminin Türkiye için doğru bir sistem olduğunu, bugün gerçekleşen anayasa değişikliğindeki maddelere yakın ifadelerle anlatıyor ve okurlarına şöyle sesleniyor: "Devlet Başkanını parlamento değil biz seçiyoruz. Hem de büyük sorumluluklar yükleyerek… Böyle bir sistem bugünkünden çok daha doğru görünüyor"

Livaneli'den 'Başkanlık'a destek