CHP’li Livaneli Başkanlık Sistemini öyle bir anlattı ki…

Sanatçı ve CHP eski Milletvekili Zülfü Livaneli'nin Başkanlık sitemini anlattığı ve övgüler sıraladığı köşe yazısı...

CHP eski Milletvekili Zülfü Livaneli'nin Milliyet Gazetesi'nde köşe yazısı yazdığı dönemde Başkanlık Sistemini anlattığı ve desteklediği ortaya çıktı. Livaneli 11 Ağustos 1996 tarihli makalesinde Başkanlık sisteminin Türkiye için doğru bir sistem olduğunu, bugün gerçekleşen anayasa değişikliğindeki maddelere yakın ifadelerle anlatıyor ve okurlarına şöyle sesleniyor: "Devlet Başkanını parlamento değil biz seçiyoruz. Hem de büyük sorumluluklar yükleyerek… Böyle bir sistem bugünkünden çok daha doğru görünüyor"

Livaneli'den 'Başkanlık'a destek