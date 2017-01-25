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gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 14:53
Osman Baydemir gözaltına alındı
Osman Baydemir gözaltına alındı

'li vekiller , ve gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tebligat yapılmasına rağmen ifade vermeye gitmeyen Diyarbakır Milletvekili hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı. Kararın ardından Taşçıer polis tarafından gözaltına alındı. HDP milletvekili ve 'da gözaltına alındı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. İfade vermesi için Taşçıer'in adresine tebligat gönderildi. Ancak savcılığa ifade vermeye gitmeyen Taşçıer hakkında "zorla getirme" kararı çıkartıldı. Zorla getirme kararının ardından Taşçıer'in polis tarafından evinden çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.