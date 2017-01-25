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DHA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 16:41 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 16:43
Reina teröristinin katliamda kullandığı silahın balistik incelemesi tamamlandı
Reina teröristinin katliamda kullandığı silahın balistik incelemesi tamamlandı

Teröristin Reina ında kullandığı kaleşnikof marka otomatik ın balistik incilemesi tamamlandı. Kaleşnikof ve baskınlarda ele geçirilen 190 dolar adli emanete alındı.

Ortaköy'de yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Maşaripov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina ını gerçekleştirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Terörist Maşaripov'un olay günü kullandığı kalaşnikofun kriminal incelenmesi tamamlandı. Özelliklerinin ve seri numarasının belirtildiği kriminal rapor ile birlikte adli emanate alındı. Öte yandan soruşturma kapsamında polisin 3 ayrı eve yaptığı baskınlarda ele geçirilen 190 bin dolar da İstanbul Adalet Sarayı'ndaki adli emanete teslim edildi. Terörist Maşaripov ve diğer şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.