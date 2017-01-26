12 yıl önce savunma yaptığı AİHM'de hakim seçti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 28 Şubat Postmodern darbecilerine destek veren kararıyla başörtüsüyle eğitim hakkı engellenen Leyla Şahin Usta, yıllar sonra şimdi AİHM’de görev alacak hakimlerin seçiminde oy kullandı. Mücadelesiyle Avrupa'ya adeta hukuk dersi veren Leyla Şahin Usta, "Daha önce kendimi savunmak için gittiğim AİHM’de görev yapacak hakimlerin seçiminde karar merciinde oy hakkım olması beni duygulandırdı" dedi.

Leyla Şahin Usta'nın hukuk mücadelesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrenciyken başladı. 1998'de İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın aldığı 'sakallı ve başörtülü öğrencilerin üniversite kurumlarına, stajlara alınamayacağı ve diğer çalışmalara katılamayacağı" kararına uymayan Leyla Şahin Usta, başörtülü okula geldiği gerekçesiyle disiplin cezası aldı, eğitimi engellendi. Üniversitenin verdiği disiplin cezasının 'insan hakları ihlali' olduğu belirterek AİHM'e başvuran Usta'ya, tüm hukukçuları şaşırtan siyasi bir gerekçelerle 'ret' yanıtı verildi ve cezası destek verildi. AİHM 4. Dairesinin 2004 yılında verdiği bu karara yapılan itiraza AİHM Genel Kurulu tarafından 11 Kasım 2005'de ikinci kez olumsuz yanıt verildi. AİHM'in gerekçeli kararında, "Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı konusundaki müdahale için Türk yasalarının meşru temelleri olduğu" savunularak Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'nun ifade ve din özgürlüğünü konu alan dokuzuncu maddesi ile eğitim hakkını konu alan ikinci maddenin birinci protokolünün ihlal edilmediğine hükmedildi. Türkiye'de eğitim hakkı engellenen Leyla Şahin Usta, başörtüsünü çıkarmadan eğitimin Avusturya'da tamamladıktan sonra, AK Parti Konya Milletvekili olarak TBMM'ye seçildi. Ardından da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne asil üye olarak girdi.

DOĞRU YOLDA YÜRÜDÜK

Avrupa Konseyi'ne üye olan 49 ülkeden birer hakimin görev aldığı ve üye ülke vatandaşlarının iç hukuk yolları tüketildiğinde bu ülke vatandaşlarının bireysel başvuru yapabildiği AİHM'de önceki gün Hollanda ve Macaristan adına mahkemeye dahil olacak hakimlerin seçimi vardı. İki AİHM hakimini seçecek kişiler arasındaysa, kaderin bir cilvesi Leyla Şahin Usta da vardı. "Yıllar önce başörtülü okuma hakkı engellenmiş bir öğrenci olarak endişeyle gittiğim AİHM için şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olarak bu mahkemede görev yapacak hakimleri seçecek mercii de olmam ve oy kullanmam, bana çok anlamlı geldi ve duygulandım. Demek ki savunduğunuz şeye doğru ve legal yoldan gidiyorsunuz. Önemli olan yaptığınız işin sonuçlarını sabrederek beklemek" diye konuştu.

BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ

28 Şubat darbecilerinin Türkiye'de koyduğu ve AİHM'in onayladığı insan hakları ihlallerinden şimdi Türkiye'de eser kalmadığına dikkat çeken Leyla Şahin Usta, "Keşke AİHM o kararı hiç almasaydı" diyerek yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti: "Şimdi yaşadığımız şeylerin ne kadar acı verici olduğunu ve anlamsız şeylerle meşgul edildiğimizi görüyoruz. Şimdi Gündemimize aldığımız konular değişti."

O DEFTER ASIL ŞİMDİ KAPANDI

AİHM'in AİHM kararına tepki gösteren dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Velev ki (başörtüsünü) bir siyasi simge olarak taktığını düşünün. Bir siyasi simge olarak takmayı da suç kabul edebilir misiniz? Simgelere, sembollere bir yasak getirebilir misiniz? Özgürlükler noktasında dünyanın neresinde böyle bir yasak var?" sözleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AK Parti'yi kapatma davasına da delil oldu. Leyla Şahin hakkında alınan bu karar sırasında AİHM üyeleri arasında, Türk hakim Rıza Türmen'de yer alıyordu. AİHM'in bu kararı almasında etkili olduğu kamuoyunda tartışılırken Türmen'in CHP'den milletvekili olması da tepki çekti. Bu duruma dikkat çeken Leyla Şahin Usta, "Bu her şeyi açıklıyor. Kesinlikle tarafsız değil siyasi bir karardı. Verilen karar, siyasiydi ve Türkiye'nin önünün kesilmesiyle ilgiliydi" dedi.

AVRUPA'YI DURDURAN PROTESTO

AVRUPA Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM) pazartesi günü gündeme gelen 'Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" konulu ve "acil" kodlu toplantı talebinin reddedilmesinde, AK Parti milletvekillerin 'toplantılardan çekilme' restinin etkili olduğu ortaya çıktı. AKPM'de gündeme alınmak istenen "Türkiye aleyhtarı" görüşme taleplerinin reddedilmesinde, Türkiye›de muhalefet ve gayri milli medyada gündeme getirildiği gibi TBMM'de gözaltı süresinin 7+7'e indirilmesi de dahil OHAL yasalarında yapılan KHK düzenlemelerinin değil AP-Türkiye heyetleri arasında yapılan görüşmelerin etkili olduğu öğrenildi. Görüşmelere ilişkin bilgi veren AKPM asli üyesi ve AK Parti Konya milletvekili Leyla Şahin Usta "Pazartesi günkü toplantıyı protesto ettik ve böyle bir karar çıkması durumunda toplantılardan çekileceğimizi bildirdik. Toplantının yapılması, Türkiye aleyhtarı yeni bir kampanyanın start almasına neden olacaktı" dedi. Usta, Türk delegasyonunun "Pazartesi yapılacak toplantıyı protesto etme" kararı aldığını ancak CHP'nin buna uymadığına da dikkat çekti. (Star gazetesi)