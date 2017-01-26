AK Parti'li kadınlar referandum için start verdi

AK Parti İstanbul İl Kadın kolları üyeleri, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum sureci için çalışmalara başladı.

Eyüp Sultan Camisi avlusunda toplanan kadın kolları üyeleri burada dua ederek, çalışmalara start verdi. Basın açıklaması yapan İl Başkanı Şeyma Döğücü, ilçelerdeki bütün mahallelerde sandık yönetim kurulu üyeleri ve mahalle yönetim kurulu üyelerini ziyaret edeceklerini belirterek "Biz onlara gidecegiz, kendilerine sayın Başbakanımızın her sandık yönetim kurulu üyesi için bizzat imzalayıp, isimlerine gönderdiği mektupları takdim ederek saha calışmasını başlatıyoruz ." diye konuştu. 957 mahalle teşkilatının kurulu vaziyette olduğunu vurgulayan Şeyma Döğücü seçmenlere ulaşma noktasında sıkıntı çekmediklerini ifade etti.