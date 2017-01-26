Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor-CANLI

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü töreninde konuşuyor.

Dünya Gümrük Günü kutlama programına katılan Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, "Gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret yavaşlar, alanda satanda kaybeder. Gümrüklerde alt yapıyı tesis etmek, malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesi nihai hedef olmalıdır. 4 özgürlüğe dünyanın ihtiyacı var. Malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"DUVARLAR ÖREREK OLMAZ"

Duvarlar örerek dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Güçlü olmak adil olmaktır, insanlık normlarına uygun hareket etmek, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamaktan geçiyor. Bunun için bölgemizde yaşanan savaşlarda Türkiye'nin ortaya koyduğu fedakarlığı, 3 milyon insana bağrını açtığı dikkate alınırsa bu noktada gelişmiş dünya ülkelerinin konuşmaktan fazla katkısı olmadığını görebiliriz. Bölgesel ve küresel problemleri çözmek ülkelerin birinci sorumluluğudur. Türkiye bu anlamda sadece mültecileri misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye'de devam eden savaşın sona ermesi için büyük insiyatifler alıyor. Ortaya koyduğumuz tutum bir çözümünde başlangıcı olmuştur. Bundan sonraki adım BM bünyesinde diğer paydaşlarında devreye girmesi ile Suriye'de çözümün sürekli hale gelmesi en büyük hedefimizdir.

"O ALANDA ÜST SIRALARA YÜKSELDİK"

Türkiye her alanda kalkınmasını sürdürüyor. Şirketlerin tasfiyesi konusunda yapılan düzenlemelerle şirket kurma kolaylığında üst sıralara yükseldik. Bu elektronik ortamdan istifade ederek, bütün verilerin bir yerde toplanmasıyla birlikte milleti kurumlarda dolaştırmadan işleri birkaç dakikada halledebiliyorsunuz. Eskiden birilerini mutlu etmeden kapıdan geçilemezdi. Böyle bir sistem olur mu? Şimdi sadece bir kişinin hatırnı soracak, geçip gidecek. Vatandaşa da memura da kolaylık. İnsanın müdahalesi ne kadar fazla olursa o kadar sorun olur. Memleketinizde gümrükleri, geçişleri kolay yapmanız yetmiyor. Diğer ülkelerinde bunu yapması lazım. Artık dünya şunu görmeli; Ticaretin tek yolu kalite ve rekabet. Bunun dışındaki yollar çıkmaz yollardır.

"KANUN ÇIKTIYSA UYGULAYACAKSIN!"

Karşılısız çeke adli para cezası geldi. Kare kodlu çek bu yanlış uygulamaları ortadan kaldıracak. 1 Ocak itibariyle taşınır ehli kanununu çıkarttık. Bu bir devrimdir. Bazı bankaları görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksanız! Bunun lamicimi yok. Uygulamazsanız gereği ne ise yaparız. Malı mülkü, aynı nakdi... Ne varsa hepsi teminat. birazda siz taşın altına elinizi koyun. Efendim dolar kurunda dalgalanma var. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurim. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi durumda. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler ve BETÖ'cüler ittifak kurdu. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye mücadele ediyorlar. Unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir. Bu millet burunlarından getirecek.

"ÖNÜMÜZDEKİ 75 GÜN ÖNEMLİ"

Gümrükleme alanında Türkiye çağ atladı. Ama bitmedi. Ticareti kolaylaştıracağız. Fiyaka olsun diye dışarıdan fuzuli masraf yapmanın bir anlamı yok. Türkiye'nin emaneti aldığımız ilk günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'yi zayıf düşüren tüm alanlar için gereken neyse yapıyoruz. Önümüzdeki 75 gün önemli. Bir halk oylaması yapacağız. Mecliste anayasa değişikliği kabul edildi. Meclis anayasa değişikliğinin millete gitmesini kabul etti. Asıl sözü millet söyleyecek. Biz bunun önünü açtık. Aslanlar gibi bu değişiklik vatandaşın önüne gitmesin diye her yolu deneyenler oldu. CHP, HDP'yi yanına alarak her türlü teşkaleyi yaptı ama sonunda meclis iradesi galip geldi. 339 arkadaşımız biz milletin iradesine karşı çıkamayız, millet karar versin diye vekil olarak üzerine düşeni yaptı.

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