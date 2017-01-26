Yunanistan’daki 8 darbeci hakkında yakalama kararı!

Yunanistan'ın iade kararı vermediği darbeci askerler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine mahkemece tutuklama kararı çıkarıldı.

15 Temmuz kanlı darbe girişimi gece İstanbul'da darbeye katılan ve darbe sabahı helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Fethullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe girişimi sonrası darbe sabah Yunanistan'a kaçan 8 darbeciyle ilgili Yunanistan'da işlemler devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni bir adım attı.



YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, darbeciler hakkında yakalama kararı çıkarılması için istanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Nöbetçi İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği talebi yerinde görerek 8 darbeci hakkında yakalama kararı çıkarttı.



INTERPOL TAKİP EDECEK

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan 8 darbeci asker Interpol üzerinden dünyanın her tarafında kırmızı bültenle aranacak.