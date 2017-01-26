OHAL Komisyonu’nda belgeler konuşacak

FETÖ bağlantısı gerekçesiyle işten atılanların iade sürecini yürütecek OHAL Komisyonu’nun çalışma kriterleri belirlendi. Sözlü savunma olmayacak sadece sunulan belgeler incelenecek. Kapatılan kurumların yetkilileri de başvurabilecek

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle işten atılanların iadeleri için Başbakanlık bünyesinde kurulan OHAL Komisyonu, KHK'larla görevinden ihraç edilen, açığa alınanların başvurularını değerlendirecek. Delil niteliğindeki belgeler de dikkate alınarak herhangi bir yanlış varsa düzeltilecek. Komisyon'un çalışmasıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

KHK'larla yayımlanan listelerle kamu görevinden ihraç edilenler komisyona başvuru yapabilecek. İdari işlem kapsamında ihraç edilenler başvuru yapamayacak.

Komisyon'a KHK'larla kapatılan kurum, kuruluş yetkilileri de başvuruda bulunabilecek.

Başbakanlık komisyona başvuru tarihini önümüzdeki günlerde ilan edilecek. İlan tarihinden itibaren iki ay içinde valiliklere ve en son görev yapılan kuruma başvuru yapılabilecek.

Komisyon kurulmadan önce dava açmış olanlar da bu haktan yararlanabilecek. Başvurular belgeler ve dosyalar üzerinden değerlendirecek. Sözlü savunma olmayacak. İstihbarat verileri, ilgili kurumlardan gelen bilgiler dikkate alınarak kabul ya da red kararı verilecek.



MAHKEME YOLU AÇIK

Komisyon kararına karşı mahkeme yoluna gidilebilecek. Hâkimler, kurumların sunduğu deliller ile davacının vereceği savunmayı dikkate alarak karar verecek.

Komisyon görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi, devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerinden isteyebilecek.

Komisyon istihbarat birimleri ve bağlı bulundukları kurumlardan da belge isteyebilecek. İncelemelerde, ByLock, FETÖ okulları, bağış, sosyal medya hesapları ve Bank Asya gibi parametreler de dikkate alınacak.



DÖNÜŞ YOLU NASIL OLACAK?

Komisyon başvurusunu kabul ettiği isimleri Devlet Personel Başkanlığı'na iletecek. Başka kurumda görevlendirilmesi mümkün olmayan kendi kurumuna dönecek. Diğerleri de ikamet ettiği il ve kadrolara göre başka bir kurumda çalıştırılabilecek. Atamalar da 15 gün içinde yapılacak. KHK kapsamında yaklaşık 90 bin ihraç, 10 bine yakın da kurum kapatma işlemi bulunuyor.



DEVLETİNE SAHİP ÇIKANA ÖDÜL

OHAL uygulamaları kapsamında yaşama geçirilen KHK ile 657 sayılı Memurlar Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Buna göre, tasarruf sağlayan, kamu zararını önleyen, etkin hizmet veren memurlara başarı belgesi verilecek. Üç defa başarı belgesi alanlar üstün başarı belgesi ile ödüllendirilecek. Merkezde bakan illerde valiler uygun görürse memura aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verecek. Kadro sayısının binde yirmisine kadar ödül verilebilecek kurumlar arasına Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da dâhil edildi.