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Hatay merkezli /PDY operasyonu

AA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 18:50
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Hatay merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 den 10'u tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23 Ocak'ta Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.