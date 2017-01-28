Son dakika haberi: 59 FETÖ’cü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyetteki ‘abla’ ve ‘abi’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında işlemleri tamamlanan ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 67 şüpheliden 59’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 21 Ocak günü 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 237 şüpheliyle ilgili yapılan operasyon sonucu 177 şahıs yakalanmıştı.

59 TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'abi' ve 'abla konumundaki 67 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 59'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahıslar arasında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişilerinde olduğu bildirildi.

50 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 60 şüphelinin savcılıkça işlemleri devam ederken, savcılık talimatıyla diğer illerde aranan 50 örgüt mensubu şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.