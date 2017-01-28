Erdoğan, dünya liderleri arasında en çok takip edilen 6. kişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter’da en çok takip edilen dünya liderleri arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. @RT_Erdogan kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Erdoğan'ı 9 milyon 810 bin 98 kişi takip ediyor. Erdoğan, bu rakamla takip edilen liderler arasında altıncı sırada yer alırken, hesabın takipçi sayısında her geçen gün artış gözleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok takipçisi olan dünya liderleri arasında bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TAKİPÇİ SAYISI ARTIYOR

Dünya genelinde takipçi sayısıyla öne çıkan diğer lider de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. @RT_Erdogan kullanıcı adıyla paylaşımlarda bulunan Erdoğan'ı 9 milyon 810 bin 98 kişi takip ediyor. Erdoğan, bu rakamla takip edilen liderler arasında altıncı sırada yer alırken, hesabın takipçi sayısında her geçen gün artış gözleniyor.

ERDOĞAN TAKİPÇİLERİNİ YANITSIZ BIRAKMIYOR

Erdoğan, Twitter takipçilerini de yanıtsız bırakmamaya özen gösteriyor. Erdoğan, son olarak, "Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullanarak kendi çizdiği resmi paylaşan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'ya resmi hesabından teşekkür etmiş, ardında da Yazıcı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

173 ÜLKEDE 793 HÜKÜMET HESABI ANALİZ EDİLDİ

Dünya genelinde liderlerin izledikleri politikaları duyurmak ve mesajlarını iletmek için Twitter'ı son dönemde çok daha aktif bir şekilde kullandığı görülüyor. Merkezi New York'ta bulunan küresel halkla ilişkiler firması Burson-Marsteller da 2016 yılında dünya liderlerinin ve hükümetlerinin ne sıklıkla Twitter kullandıklarını belirleyen araştırma yaptı.

173 ülkede bulunan 793 hükümet hesabının analiz edildiği araştırmaya göre, Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelerin yüzde 90'ının Twitter hesabı bulunuyor. Bu hesapların yaklaşık 324 milyon takipçisi varken, Afrika ve Pasifik'te yer alan 20 ülkenin devlet yetkilileri Twitter'da varlık göstermiyor.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN KİŞİ OBAMA

Çalışmaya göre, Twitter'da en çok takip edilen kişi, başkanlığı kısa süre önce Donald Trump'a devreden eski ABD Başkanı Barack Obama. Obama'nın 2007 yılında seçim kampanyası esnasında oluşturduğu @BarackObama hesabı, 83 milyonu aşkın kişi tarafından takip ediliyor.

PAYLAŞIMLARINI YARDIMCILARI YAPIYOR

Obama'nın paylaşımlarının çoğu yardımcıları tarafından yapılıyor. Hesaptan atılan 15 milyonu aşkın tweet'in çok az sayıdaki kısmı Obama'ya ait.

TRUMP, PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Twitter'daki performansıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 24 milyon takipçisiyle liderler arasında dördüncü sırada olan Trump, Twitter'ı çok sık kullanıyor. Trump, "Ben tweet atmayı sevmiyorum, yapacak başka işlerim var." dese de hakkındaki iddialara Twitter'dan yanıt vermeyi sürdürüyor. ABD'nin yeni liderinin kritik paylaşımlarının bazı şirketlerin borsadaki hisselerinin düşmesine sebep olduğu biliniyor.

Amerikan başkanlarının kullandığı @Potus adlı resmi hesap da yine takipçi sayısı yüksek olanlardan. 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Obama'dan Trump'a geçen bu hesap, 14 milyonun üzerinde kişinin takibinde.