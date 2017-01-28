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İşte ’süz planı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017
İşte FETÖ’süz KPSS planı
İşte FETÖ’süz KPSS planı

2017 yerleştirme takvimi açıklandı. Tercih başvuruları KPSS için 21 Haziran-3 Temmuz'da, Engelli Personel Seçme Sınavı için de 12-21 Temmuz'da yapılacak. Devlet kurumlarına girebilmek için adayların ile bağlantısının olup olmadığı istihbarat kurumlarınca araştırılacak.

2017 yerleştirme takvimi açıklandı. Tercih başvuruları KPSS için 21 Haziran-3 Temmuz'da, Engelli Personel Seçme Sınavı için de 12-21 Temmuz'da yapılacak. Devlet kurumlarına girebilmek için adayların ile bağlantısının olup olmadığı istihbarat kurumlarınca araştırılacak. Ekstra olarak yapılacak sözlü mülakatta tüm kurumlara yayılacak. Böylece ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi de sona eriyor. Buna göre memur mesleğine göre uygulamalı sınava da girmek durumunda.