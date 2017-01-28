Terör saldırısına tankla gidilmez

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan ve dün Silivri'deki sorguları tamamlanan darbeci askerler terör saldırısına karşı önlem almak için havalimanına gittiklerini iddia edip tahliye isteyince savcı, terör olaylarına birinci derecede tanklarla gidilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi

15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan ve dün Silivri'deki sorguları tamamlanan darbeci askerler terör saldırısına karşı önlem almak için havalimanına gittiklerini iddia edip tahliye isteyince savcı, terör olaylarına birinci derecede tanklarla gidilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi. FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili pazartesi gün Silivri Cezaevi'nde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmalarda 62 askerden tutuklu olan 28 rütbelinin savunmaları ve çapraz sorguları tamamlandı.



Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken, duruşma savcısı tutukluluğun devamını istedi. Terör saldırısına karşı önlem almak için havalimanına gittiklerini iddia eden askerlerin savunmasının gerçeği yansıtmadığını belirten Cumhuriyet Savcısı, terör olaylarında birinci derecede kışladan tankların çıkarılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ifade etti. 2. Zırhlı birliklerle Sabiha Gökçen arasındaki kamera kayıtlarının tamamının incelenmesini de isteyen savcı, askerleri Sabiha Gökçen'i işgal için götüren ancak soruşturması ayrıca yürütülen yarbay Şakir Çınar'ın ifadelerinin savcılıktan getirtilerek bu dava dosyasına da konulmasını talep etti.