Hem hain hem pişkin

FETÖ’nün tezgâhladığı ‘Futbolda Şike’ ve ‘Odatv’ davalarının kumpasçı hâkimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi önünde “Ben kendimi devlete adamış bir insanım” diyerek şov yapt

FETÖ'nün tezgahladığı futbolda şike ve Odatv davasının eski hâkimi Ekinci, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Firari olarak aranırken Yalova'da yakınlarına ait bir evde yakalanan Ekinci, getirildiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda avukatlarıyla birlikte SEGBİS ile Yargıtay Ceza Dairesi'ne 3 saat ifade verdi. Kısa bir aradan sonra daire, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi.

MÜEBBET İSTENEN 54 HAKİM ARASINDA

Ekinci, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Ekinci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/ PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında müebbet ceza istenen 54 hakimden biriydi. Ekinci Bakırköy Adliyesi önünde "Ben kendini devletine adamış bir insanım. Hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar her şey. Merak etmeyin" diyerek pişkinlik yaptı.