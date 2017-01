Son dakika: 81 ilde 50 bin polisle operasyon yapılıyor

81 ilde 50 bin 696 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapılıyor. Operasyona 12 helikopter, 19 deniz aracı destek veriyor. Bugün İstanbul'da 5 bin polisle genel asayiş denetimi yapıldı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bin polisin katılımıyla "Huzur Türkiye-2" kapsamında sabit yol uygulaması yapılarak eğlence mekanları ile umuma açık yerler denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve merkezden de takip edilen uygulamaya; 81 ilde Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık şubelerinden toplam 9 bin 31 ekipte görevli, 50 bin 696 personel yer alıyor.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve ilgili Daire Başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam 9031 Ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracının, 201 detektör polis köpeği, 50.696 personel katılıyor. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. Yapılan uygulama sonuçlarına ilişkin veriler Genel Müdürlüğümüz tarafından bilahare bildirilecek'' ifadeleri yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Huzur Türkiye-2" operasyonu kapsamında, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bin polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

Van'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekiplerinden oluşan 145 emniyet görevlisi, kent girişlerinde oluşturdukları 4 kontrol noktasında durdukları araçları aradı.

Ekipler, operasyonun ikinci bölümünde ise kafeterya, internet kafe, kahvehane ve tüm umuma açık mekanları denetledi.

Denetimler sırasında şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Operasyonun sonunda sorgulanan 443 kişiden haklarında arama kararı bulunan iki şahıs gözaltına alındı. Sorgulanan 42 araçtan biri trafikten men edildi, trafik kurallarına uymayan sürücülere 3 bin 811 lira ceza kesildi. Kontrol edilen 289 iş yerinden biri geçici olarak kapatıldı, 8'ine ise 4 bin 512 lira ceza uygulandı.

- Bitlis

Bitlis'te kenttin farklı noktalarında dondurucu soğukta uygulama yapan 300 polis araçları durdurarak, kimlik kontrolü ve dedektör köpeği Nike ile arama yaptı.

Bitlis Emniyet Müdür Vekili Erdal Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde eş zamanlı "Türkiye Güven ve Huzur Operasyonu 2" uygulaması yapıldığını söyledi.

Diğer huzur uygulamasının geçen yıl aralık ayında düzenlendiğini hatırlatan Akbıyık, şunları kaydetti:

"İlk huzur operasyonunun İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürümüz Selami Altınok'un direktifleri doğrultusunda gerçekleştirmiştik. Birçok suçlu ve aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmişti. Bu günde suç ve terör örgütleriyle mücadele ve ülkemizdeki mevcut ortamının devamını sağlamak amacıyla saat 19.30 ile 23.30 arasında 81 ilimizde eş zamanlı olarak sabit noktalar ve umuma açık yerlerde uygulama çalışmamız gerçekleşti. Amacımız vatandaşlarımıza daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli Bitlis ortamını oluşturmak. Umarım bu amaca ulaşırız. Bitlis merkez ve ilçelerinde 300 personelimiz uygulamaya katıldı."

- Hakkari

Hakkari'deki uygulamaya narkotik, mali, terör, kaçakçılık ve organize, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında olduğu yaklaşık 700 polis katıldı.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Öte yandan çarşı merkezinde ana caddelerdeki cafe, okey salonları ve barlar da denetlendi.

- Muş

Muş'ta İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde merkez ve 5 ilçede aynı anda yapılan huzur operasyonuna asayiş, narkotik, terör, trafik şube ve çeşitli birimlerdeki ekipler katıldı.

Polis ekipleri durdurulan araçtaki şüpheli şahısların GBT kontrollerini yaptı, araçları aradı.

Vatandaşlardan Muhammet Samut, "Yapılan bu uygulamalardan memnunuz çünkü ülkemiz için, bizim için yapılıyor. Ülkemizin farklı bölgelerinde terör saldırıları yaşanıyor, bunlar için tedbir alınıyor, bu tür uygulamaların aslında daha sık yapılması lazım." dedi.

- Aksaray

Kent merkezinde yaklaşık 500 polisin katılımıyla sabit yol uygulaması ve eğlence mekanları ile umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 500 polis, kent merkezindeki yollarda, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde "Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamalarda 22 iş yeri denetlenirken 401 kişinin GBT kontrolleri yapıldı.

NEVŞEHİR



Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kafe ve eğlence merkezlerini denetledi.

Terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin aralarında olduğu yaklaşık 300 polis il merkezi ve ilçelerde eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kentin giriş ve çıkış noktalarında kontroller gerçekleştirilirken, iş yerlerine yönelik denetimlerde ise kimlik sorgulaması yapıldı.

Şüpheli şahısların üst aramalarının da yapıldığı uygulamada, narkotik arama köpeği "Irmak" da görev aldı.

Kafe ve eğlence merkezlerinde hassas burnuyla arama yapan Irmak, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde olduğu gibi kent genelinde "Huzur Türkiye Yol Uygulama" adı verilen trafik uygulaması ve iş yeri denetimlerini kapsayan operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 371 polisin katılımıyla il ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 2 bin 669 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

41 sabit noktada 379 aracın incelendiği, 100 iş yerinin denetlendiği operasyonda, 11 araca para cezası kesildi, 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Bir iş yeri kapatıldı. 1 araç ise trafikten men edildi. Araçlara uygulanan ceza miktarı da 7 bin 815 lira oldu. 8 kişiye de adli idari işlem yapıldı.

- Malatya

Malatya'da kafe ve eğlence merkezleri denetlendi.

Kent merkezinde, Cezmi Kartay ve Fahri Kayahan caddeleri, Kanalboyu ve kentin giriş ve çıkışlarında "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında denetlemeler gerçekleştirildi.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin yer aldığı uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı.

"Huzur Türkiye-2" uygulaması, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili Daire Başkanları tarafından Koordinasyon Merkezinden an be an takip ediliyor.