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: Teröristi vermeyen ülkelerle bundan sonra...

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 16:09 Güncelleme Tarihi: 30.1.2017 16:12
Bozdağ: Teröristi vermeyen ülkelerle bundan sonra...
Bozdağ: Teröristi vermeyen ülkelerle bundan sonra...

FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen ülkelere resti çeken Adalet ı Bekir , "Bundan sonra aynı muameleyi görecekler" dedi.

Adalet ı Bekir gündeme ilişkin çarpıcı larda bulundu. Bakan Bozdağ, Yunanistan'ın darbeci hainleri iade etmemesine ilişkin olarak "Yunanistan'ın kararının siyasi olduğunu düşünüyorum. Kim Türk devletine, milletine zarar verip ihanet ediyorsa onları baştacı ediyor. Yunanistan'dan istediğimiz tam 50 kişi var. Bir tanesini bile Yunanistan iade etmedi. " değerlendirmesinde bulundu.

BUNDAN SONRA...

Bakan Bozdağ, Batı'nın FETÖ'cüleri açık bir şekilde desteklediğine dikkat çekerek "Batı'nın FETÖ'cüleri himaye etmesinin tek sebebi bunların Türk Milleti'ne verdiği zarardan dolayıdır. Onlar bunları Türkiye'ye ihanet ettiği için koruyorlar. Bundan sonra kim bize ne muamele yapıyorsa biz de onlara aynı muameleyi yapacağız. Mütekabiliyet esasına göre karşılığını vereceğiz." dedi.