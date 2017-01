Cumhurbaşkanı evinde Başbakan başucunda

15 Temmuz gazisi Mehmet Yaman’ın en büyük arzusu gerçekleşti. Cumhurbaşkanı gazinin evini ziyaret etti. Hastaneye giden Başbakan ise Yaman’ı FaceTime üzerinden Erdoğan ile görüştürdü

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde başına isabet eden kurşunla dünyası duran gazi Mehmet Yaman'a (43) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım sürpriz ziyarette bulundu. Başbakan Yıldırım, 6 aydır evi hastane olan 3 çocuk babası Yaman'ın tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazinin Ümraniye İnkılap Mahallesi'ndeki evine gitti. Erdoğan, gazinin eşi ve çocuklarına "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup dua eden Erdoğan, gazinin ailesiyle yakından ilgilendi. Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da eşlik ettiği Erdoğan gazinin evinden, hastanedeki Başbakan Yıldırım'ı görüntülü arayarak bir sürpriz daha yaptı. Erdoğan'ı karşısında gören gazi Yaman, konuşamamasına rağmen çok büyük heyecan yaşadı. Baba Mustafa Yaman o anları şöyle anlattı: "Mehmedim çok heyecanlandı. Başbakanımız, 'Nasılsın Mehmet, iyi misin' deyince, Mehmet kafasını sallayarak 'İyiyim' dedi. Günlerdir bu kadar iyi yanıtlar vermeyen Mehmet, bu sürprizle hayata bağlandı. Başbakanımız yaklaşık 15 dakika Mehmet'in yanına ayakta durdu ve onunla sohbet etti. Mehmet, bazen gözlerini açıp, kapayarak, bazen de kafasını sallayarak yanıt verdi Başbakan'a. Tam bu sırada Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızı görüntülü aradı. Benimle konuştu, 'Allah sabır versin, şifa versin. Yanınızdayız' dedi. Çok mutlu oldum. Mehmedim de çok mutlu oldu."





KONUŞAMIYOR, YÜRÜYEMİYOR

78 gün boyunca dünyayla bağlantısı duran kahraman Yaman'ın en küçüğü 6, en büyüğü 21 yaşında 3 çocuğu var. Eylül ayından bu yana tedavisi Amerikan Hastanesi'nde süren gazinin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Beyninde biriken su temizlendi. Akciğerlerindeki yırtık düzeltildi. Sürekli yatarak tedavi görmesi nedeniyle sırtında çıkan büyük yaralar iyileştirildi. Haftalar sonra gözlerini açan Yaman, ailesini tanıdı. Konuşamasa bile onları anladığını belli etmeye başladı.







KOMŞUSUNA SÖZ KESTİ

Bu arada Erdoğan, yaklaşık 1.5 saat süren ziyarette kendisine eşlik eden Muhtar Mahir Su'nun kızı Arzu Su ile Mesut Akgül'ün nişan yüzüklerini taktı. Arzu Su'ya hasır bilezik de takan Erdoğan, çifte mutluluklar diledi.



SABAH GAZİNİN SESİ OLDU

Gazi Mehmet Yaman'ın en büyük destekçisi SABAH olmuştu. SABAH, 78 gün yoğun bakımda uyutulan Mehmet'in, tedavisinin her aşamasını okuyucularına duyurmuştu. Beynine isabet eden G3 mermisinden sıçrayan şarapnel parçasıyla ağır yaralanan Mehmet Yaman, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde günlerce uyutulmuş, ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edilmişti. Son olarak 70 yaşındaki babası Mustafa Yaman (70) "Mehmedim uyandın, vatan kurtuldu Mehmedim" diyerek, darbenin geçtiğini oğluna müjdeledi. Mustafa Yaman "Hastane evimiz oldu. Oğlum, en çok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyor" demişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Yaman'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.



'REFERANDUMDA DA YANINIZDAYIZ'

15 Temmuz gazileri, Beyoğlu'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Bu buluşmaya telefonla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazilerden, anayasa değişikliği referandumu kampanyasında da özel bir gayret göstermelerini istedi. Bunun üzerine gaziler, "Yanınızdayız Cumhurbaşkanım. Bunun çalışmasına çoktan başladık" dedi. Türkiye'nin çok farklı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu vatanda ülkemizi, milletimizi sevenler var. Bir de ne yazık ki ülkemizin düşmanı, milletimizin düşmanları var" dedi. Konuşmasında yurt genelinde gerçekleştirilen dev yatırımlara da dikkat çeken Erdoğan, "Çanakkale Köprüsü'nün temeli atılacak. Onun adı da 18 Mart Şehitler Köprüsü olacak. Yapılan her şey vatanımız ve milletimiz için, dünyada ilk 10 ülke arasına girmek için. Sizleri bizler unutmayacak, bu millet de unutmayacak" diye konuştu.