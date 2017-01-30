Dink sanığı Yılmazer Abdullah Kılıç’ın odasında ne yapıyordu?

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kumpas operasyonlarına başlamasının fitili olarak görülen Hrant Dink davasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Fetullahçı yapılanmanın medya davasında ifade veren tanıklardan Samed Karagöz, FETÖ tutuklusu Abdullah Kılıç’ın odasında Dink davası sanığı Ali Fuat Yılmazer’i gördüğünü anlattı. İşte ayrıntılar.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Türkiye'nin kritik dönemlerde karşı karşıya kaldığı toplumsal olay, suikast ve kalkışmalarla ilişkisi her geçen gün daha da belirginleşiyor. AGOS Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde de FETÖ izlerine ulaşılmasının ardından şimdi bunu kuvvetlendirecek yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Dink suikastı ve sonrasındaki medya operasyonlarının paralel biçimde götürülme durumu ortaya çıktı.

"ALİ FUAT YILMAZER'İ ABDULLAH KILIÇ'IN ODASINDA GÖRDÜM"

Fetullahçı örgütün Medya yapılanmasına ilişkin davanın iddianamesinde tanık olarak ifade veren Samed Karagöz, FETÖ tutuklusu Abdulah Kılıç'ın Habertürk'te Genel Yayın Koordinatörü olduğu dönemde odasına girdiğini ve burada Hrant Dink davası sanığı Ali Fuat Yılmazer'i gördüğünü aktardı.

"AYAKLARINI MASAYA UZATMIŞTI…"

İddianamede o dönem Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi müdürü olarak görev yapan Yılmazer ile ilgili ifade şu şekilde aktarıldı:

"Tanık Samed KARAGÖZ beyanında Ali Fuat YILMAZER'i Abdullah KILIÇ'ın odasında gördüğünü, bu esnada Abdullah KILIÇ'ın ayağını masaya uzatmış olduğunu beyan etmiştir."

Kaynak: Sabah