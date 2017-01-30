Mini bir etik testi

Sabah Gazetesi Ombudsmanı İbrahim Altay basın meslek ilkeleri ve medya ahlakıyla ilgili 5 soruluk bir test yaptı. İşte çarpıcı soru ve cevapların olduğu yazıdan öne çıkanlar:

Bu haftaki yazımızda okurlarımız ve çalışma arkadaşlarımız tarafından sıklıkla gündeme getiren ve çeşitli zamanlarda köşemizde ele aldığımız konularla ilgili mini bir test yapalım.

İlk sorumuz şöyle:

Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici nitelikte ya da kişi ve kurumlarlailgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yayından zarar gören kişinin iki ay içinde göndereceği hukuka uygun cevap ve düzeltme metni, kanunda belirtilen sürelerde yayımlanır.

b) Cevap ve düzeltme metni ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunda yer almak zorundadır.

c) Gazetenin cevap ve düzeltme hakkına saygı göstermemesi halinde Sulh Ceza Hâkimi'nemüracaat edilebilir.

d) Düzeltme ve cevap hakkı, ilgili kişinin ölmesi ya da ölmüş olması durumunda mirasçıları tarafından kullanılabilir.

e) Cevap ve düzeltme metni şikâyete konu haberden daha uzun olabilir. Şikâyete konumetinle aynı büyüklükte ve aynı puntolarla yayımlanması gerekmez.

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