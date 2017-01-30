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Terörist fotoğraflarıyla '' kampanyası

  • Giriş Tarihi: 30.1.2017 11:41
Terörist fotoğraflarıyla 'hayır' kampanyası
Terörist fotoğraflarıyla 'hayır' kampanyası

Bağcılar'da '' kampanyasına başlayan 'liler, salonda teröristlerin fotoğraflarını da kullandı. , HDP, PKK 'hayır' cephesinde birleşerek, Türkiye'ye karşı kara propaganda uyguluyorlar.

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekliyor.

CHP KİMİN YANINDA

'' blokunu oluşturan ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı , 'hayır' için harekete geçti.

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, partisinin teşkilatı ile Bağcılar'da bir araya geldi.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI ASILDI

HDP'li vekilin Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda, 'hayır' kampanyasının başlatıldığı salonda PKK'lı teröristlerin fotoğraflarına da yer verildiği görüldü.

Referandumda 'Hayır' diyecek olanları tanıyalım