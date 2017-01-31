FETÖ’nün ‘abla’ ve ‘abi’lerine operasyon: 17 tutuklama!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyetteki ‘abla’ ve ‘abi’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında işlemleri tamamlanan 38 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubet Müdürlüğü'nce 6 Ocak 2017 günü 41 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'abi' ve 'abla' konumundaki 38 şüphelinin savcılıkça işlemleri tamamlandı.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 14'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken 7'si yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Sabah