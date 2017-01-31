Haşmet Babaoğlu'ndan içimizdeki Kanadalılara sert yazı...

'Bu ülkede Suriyelilerin ne işi var?' diyenlerin Kanada'ya kabul edilen 164 mülteci için hayranlıkla söz etmesi eleştiri almaya devam ediyor. Haşmet Babaoğlu bugünkü yazısında Aslı Aydıntaşbaş ve Fetullahçı Tarık Toros gibi isimlerin başlattığı, Nevşin Mengü'nün devam ettirdiği Kanada övgülerine ilişkin çarpıcı ifadelere yer verdi.

İşte Babaoğlu'nun bugünkü yazısından ilgili bölüm;

Şimdi durup bizim müstemleke medyacılarımızın Kanada Başbakanı Justin Trudeau övgülerini şaşkınlıkla izliyoruz.

Efendim, Nevşin Mengü "Bu adamdan dünyaya birkaç tane daha lazım" demiş;

Trudeau'nun Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir mesajının üzerine Aslı Aydıntaşbaş "Başkan olacaksan, böyle ol" yazmış falan.

Kör mü bunlar, diyor insan ilk bakışta! Ama şaşmamalı!

Üç mülteci alan Kanada'nın Başbakanı'nı üç buçuk milyon Suriyeli'ye kucak açan adama örnek göstermek için körden öte bir şey olmak lazım!

Nitekim gerçeklerle asla ilgilenmiyorlar.

Umurlarında değil.

Onları ecnebi şıklıklar, yakışıklılıklar, hazlar, imajlar yönetiyor.

Müstemleke okumuşu olmak ebedi ergenlik gibi bir şey.

Büyümeleri istenmiyor.

Onlar da asla büyümüyor!

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ECNEBİ KAFA, ERGEN RUH!